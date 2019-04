Ötmillió forintos keretből nyerhető támogatás

Finomított szabályokkal újra kiírta a város a lakossági járdaépítési pályázatot, négyzetméterenként 5500 forint támogatás szerezhető. Idén ötmillió forint szerepel a költségvetésben erre a célra. Az előző évi tapasztalatokra hivatkozva módosítottak a szabályozáson, például a feltört járdák maradványaival kapcsolatos előírásoknál.

Tavaly lépett életbe a helyi járdarendelet, ami alapján építéshez, felújításhoz kapható városi támogatás. A város kasszájából 2018-ban 33 pályázó részesült támogatásban, ők közel ezer négyzetméter közterületi járdát újítottak, illetve újítanak fel. A városüzemeltetési bizottság által felügyelt keret felhasználása során hat pályázatot utasítottak el, illetve vontak vissza.

Idén némileg változnak a szabályok, az indoklás szerint leginkább technikai jellegű módosításokról van szó. Az elfogadott javaslat megfogalmazása szerint a pályázók nem vették észre vagy nem értették, hogy a városházá­ra benyújtandó pályázatukhoz ugyanezen hivatal adó- és pénzügyi irodájáról is be kell szerezniük a tartozásmentességi nyilatkozatot, ezt most már jobban hangsúlyozzák a papírokon.

Változott a feltört beton elszállításával kapcsolatos szabályozás, mivel az önkormányzat nem tudott konténert biztosítani a használt burkolat elfuvarozására. A gyakorlathoz igazított előírás szerint kisteherautóval is elszállítható az anyag. Ugyancsak változik az ügyintézési határidő, a párhuzamosan zajló ellenőrzések és az új igényekkel járó előkészítő munkák érdekében az eddigi 30 helyett 45 nap áll a hivatal rendelkezésére.