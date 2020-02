Öt kilométer hosszú csövön vezetik majd a Sóstóba az esővizet

Megkezdődött a Felsővárosból a Sóstóba vezető csapadékcsatorna építése, a munkálatok megfelelő ütemben haladnak, a nyomóvezeték jelentős szakasza elkészült, a napokban a vasútvonal alatti átfúrások, illetve a gyűjtőmedence kialakítása is megkezdődik. Ezeket követően leglátványosabb feladatként már csak a szikkasztómedence kiépítése lesz hátra.

A projekt megvalósítására és a munkálatokra az önkormányzat 200 millió forintot nyert egy központi pályázaton. A hosszas előkészítést és tervezést követően tavaly ősszel kezdődtek meg a tényleges építési munkálatok. A projekt során több mint öt kilométer hosszú vezetékrendszert építenek a szakemberek, melynek egy része egy felszín alatti nyomóvezeték lesz az Eperd utcától a Sóstóig, illetve emellett a Felsőváros csapadékelvezető csatornáinak több szakasza is megújul – közölte Farkas Dániel, a halasi városháza stratégiai tanácsadója.

Kedden a Sóstó melletti vasúti átjáró előtt fúrták át az úttest alatti részt, a vasútvonalak alatti átfúrás jövő hétre várható. A munkálatoknak ez a része nem időigényes, azonban az előkészítés és a szükséges egyeztetések – tekintettel arra, hogy a MÁV-vasútvonal alatt történik majd az átfúrás – több hónapot vettek igénybe.

– A beruházás egyszerre két problémára jelentene megoldást – hangsúlyozta a városházi szakember, aki elmondta, hogy csökkenteni kívánják a Felsővárosi belvízkárokat, illetve a Sóstó vízutánpótlását is szeretnék hosszú távon megoldani.

– A rendszer csapadékból táplálkozik, a Felsővárosban összegyűlt vízmennyiséget vezetjük majd el a tóhoz, ahol szivárogtatómedencén keresztül juttatjuk a csapadékot a Sóstóba. Ennek köszönhetően a lehullott csapadék nem a Felsőváros egyes részein fog felgyülemleni, illetve nem fog elfolyni a Dong-éri-főcsatornán keresztül, hanem azt helyben tudjuk felhasználni a vízhiányos Sóstó vízpótlására. A rendszer mindenképpen megoldást fog jelenteni, ugyanis egy-egy eső alkalmával kétszer-háromszor annyi csapadék kerül majd a tóba, mint amennyi most jut oda. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a tervek sikeressége nagyban függ az időjárástól, a lehulló csapadék mennyiségétől – hívta fel a figyelmet Farkas Dániel, aki szerint a rendszer többéves használatából adódó tapasztalatok begyűjtését követően lehet majd kijelenteni, hogy sikerült-e megoldani a tó vízpótlását ezzel a módszerrel, vagy szükséges kiegészítő megoldásban is gondolkodni. – Az önkormányzatnak vannak más tervei is, ezek közül pedig létezik olyan, amely már szintén előkészítési fázisban van – tette hozzá.