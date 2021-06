Öt kecskeméti iskola udvarán helyeztek ki komposztálókat

Öt kecskeméti iskola udvarán nagy méretű, forgatható, a szagokat benntartó komposztálókat helyeztek ki, a diákok a folyosón lévő műanyag kukákba pedig külön-­külön dobhatják ki a papírt, műanyagot, fémet és az ételmaradékokat.

Öt iskolába szállított komposztáló berendezést a gödöllői székhelyű ProfiKomp Környezettechnika Zrt. A henger alakú, rozsdamentes acélból készült, karral forgatható tárolókat a Hunyadi János, a Tóth László, a Kertvárosi, a katonatelepi Mathiász János és a hetényegyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola udvarán állították fel, és a Hunyadiban be is mutatta dr. Aleksza László, a cég vezérigazgatója a gyerekeknek és a sajtó képviselőinek.

Aleksza László – aki nem mellesleg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tanszékvezető docense – elmondta: ma hazánkban évente négymillió tonna kommunális hulladék képződik, és ennek egyharmada biológiailag lebomló. Ennek az óriási mennyiségnek lehetőség szerint minél nagyobb arányát kellene külön gyűjteni, egyrészt mert kiválóan felhasználható akár a kertekben, vagy az ültetvényeken, másrészt, ha keveredik a többi szelektív hulladékkal, műanyaggal vagy fémmel, szennyezi azokat, és rontja a minőségüket, felhasználhatóságukat.

A ProfiKomp tavaly dobta piacra az immár kecskeméti iskolákban is alkalmazott 750 literes komposztálót, amellyel évente akár 5 tonna, fekete színű, földszerű komposztot is elő lehet állítani. Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, a szerkezetnek kiváló a hőháztartása, akár 60 Celsius-fokot is el lehet érni benne, a membrán­takaró révén a nedvességet nem engedi át, viszont a levegőt igen, a forgatás révén pedig össze lehet keverni a tartalmát és így felgyorsítani a lebomlási folyamatot, akár négy hétre. A dob palástja lyukacsos, így ha a külső borítást lecsatolják, a komposztot apróra szitálva lehet kiszedni. A szakember szerint az is előnyös, hogy a biohulladékot így nem kell elszállítani, majd külön esetleg virágföldet beszerezni, hiszen a jó tápanyag helyben képződik majd, ami dísznövények, zöldségek termesztésére is kiváló.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester hangsúlyozta: a hulladékgazdálkodás a 21. század legnagyobb kihívása, és akkor tudjuk modern módon megvalósítani, ha a hulladékot szelektíven gyűjtjük, a lebomló anyagokat pedig komposztáljuk és visszaforgatjuk a természetbe. Hozzátette, a ProfiKomp berendezéseit elsősorban azokba az iskolákba szánták, ahol az átlagosnál több zöldhulladék keletkezésére lehet számítani a levágott fű vagy a lehullott levelek miatt. Az alpolgármester arra kérte a pedagógusokat, hogy magyarázzák el a diákoknak a szelektív gyűjtés fontosságát, hátha a gyerekek otthon is követni fogják az iskolában tanultakat.

A sajtótájékoztatón Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester azt a korábban elhangzott tervet is megismételte, miszerint év végével megszűnik a zsákos rendszer, helyette minden háztartás egy sárga kukát fog kapni, abban kell gyűjteni a szelektív hulladékot.

A DTkH termelésvezetőjétől, Szabó Gábortól megtudtuk, hogy az iskolákban műanyag kukák is lesznek, melyekbe a papírt, fémet, műanyagot, illetve a biohulladékot – almacsutkát, szendvicsmaradékot, narancs- vagy banánhéjat – lehet kidobni.