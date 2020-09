Öt főre emelkedett a koronavírussal fertőzött elhunyt betegek száma Halason

Öt főre emelkedett a koronavírussal fertőzött elhunytak száma a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórházában. Valamennyien idősek voltak és több betegségük is volt – tájékoztatott Dr. Szepesvári Szabolcs, a kórház főigazgatója, aki arra is figyelmeztetett, hogy az elkövetkezendő napokban jelentősen nőni fog a koronavírussal fertőzöttek száma, ezért mindenkit arra kért, hogy fokozottan tartsa be az előírt óvintézkedéseket.

Szerdán öt főre emelkedett a korona vírussal fertőzött elhunyt betegek száma a kiskunhalasi járványkórházban. – Az elhunytak valamennyien idősek voltak és több betegségük is volt – közölte a kórház főigazgatója, aki azt is elmondta, hogy jelenleg 11 koronavírussal fertőzött személyt kezelnek a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórházának felnőtt fertőző épületében működő járványkórházban. Valamennyien idősek, több más betegségük is van, súlyos az állapotuk, lélegeztetőgépre azonban egyikük sem szorul – tudtuk meg Dr. Szepesvári Szabolcstól. A kórház főigazgatója tájékoztatott arról is, hogy 9 fő Bács-Kiskun megyéből, ketten Pest megyéből kerültek a kiskunhalasi járványkórházba.

Közben a Volánbusz Zrt. a napokban kiküldött utasításban közölte a szolgálati helyeken dolgozó sofőrökkel, hogy szeptember 15-től akár 100 ezer forintos bírságot is kaphat az az autóbuszvezető, aki maszk nélküli utast enged fel a járműre. A levélben az áll, hogy szeptember közepétől a vállalat munkatársai kötelesek kizárni azokat az utazásból, akik nem viselnek maszkot. A Volán dolgozói azonban nem csak saját munkáltatójuktól kaphatnak büntetést, ha a rendőrség ellenőrzi a maszkviselés betartását és ha nem használják, akkor ők és az utasok is 10 ezertől 50 ezer forintig terjedő bírságot kaphatnak.