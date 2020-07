Ősztől szolgálatba állnak az iskolaőrök

Bács-Kiskun megye huszonöt köznevelési, illetve szakképzési intézményében iskolaőrök teljesítenek majd szolgálatot szeptembertől. Az iskolaőrök a rendőrség kötelékébe tartoznak és ott is kapnak majd kiképzést.

Szeptemberben 491 állami fenntartású köznevelési és szakképzési intézményben kezdhetik meg munkájukat az iskolaőrök – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). Az iskolaőrség külön rendészeti szervként, a rendőrség irányítása alatt jön létre; feladata azon intézmények belső rendjének fenntartása, amelyekben erre leginkább szükség van – áll a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményben.

A tárca tájékoztatása szerint az állami intézményfenntartók felmérése és az intézményvezetők kérése alapján 288 köznevelési és 203 szakképzési intézményben indul iskolaőrség.

Az intézményi kör a későbbiekben változhat, előfordulhat, hogy egy intézményben egy idő után okafogyottá válik az iskolaőr jelenléte, míg más iskola – amennyiben kéri – bekerülhet az iskolaőrség által érintett intézményi körbe – tudatták. Az egyházi és magániskolákban egyelőre nem lesznek iskolaőrök.

Az Országgyűlés július 3-án fogadta el az iskolaőrség bevezetésére vonatkozó törvényjavaslatot, amelynek parlamenti vitájában minden párt egyetértett abban, hogy nincs helye az iskolában semmiféle erőszaknak, sem a diákok között, sem a pedagógusok és a diákok között –­ emlékeztetett a közleményben a minisztérium.

– Az iskola nem az erőszak, hanem a tanítás színtere, ezért fel kell lépni az iskolai erőszak ellen – nyilatkozta korábban Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára az iskolaőrség bevezetése kapcsán. Az államtitkár arról is beszélt, hogy az utóbbi időszakban több olyan videó is napvilágra került, amelyeken az látható, hogy a tanárt megverik vagy hozzávágnak valamit. – Tehát olyan körülmények teremtődnek az iskolákban, amelyek között tanítani nem lehet. Úgy lehet tanítani egy iskolában, ha a diákok szót fogadnak a tanárnak – fogalmazott Rétvári Bence.

Az iskolaőröket a rendőrség képzi ki, és a rendőrség állományában dolgoznak majd. A toborzás elkezdődött, és várhatóan augusztusban az iskolaőrök képzése is megtörténik. A tanárok a telefonjukon lévő alkalmazás segítségével riaszthatják az őröket, ha valamilyen erőszakos cselekmény történik. Az iskolaőr akár testi kényszert is alkalmazhat, de ha rátámadnak, akkor a jogos önvédelem keretein belül akár gumibotot vagy gázspray-t is használhat, de lőfegyver nem lehet az őröknél.

Bács-Kiskun megyében a következő intézményekben lesznek iskolaőrök

Köznevelési intézmények:

• Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola (Kalocsa),

• Tóth Menyhért Általános Iskola (Miske),

• Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Malom Utcai Telephelye (Baja),

• Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Juhar Utcai Óvodája, Általános Iskolája Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája,

• Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája,

• Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Damjanich János Általános Iskolája,

• Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája,

• Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája,

• Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,

• Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola,

• Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola,

• Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola,

• Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,

• Kiskunhalasi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola,

• Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola, Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Kunszentmiklós),

• Helvécia-Ballószög Általános Iskola Feketeerdői Általános Iskolája.

Szakképzési intézmények:

• Bajai SZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,

• Bajai SZC Jelky András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,

• Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma,

• Kecskeméti SZC Fazekas István Szakiskolája, Kecskeméti SZC Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,

• Kecskeméti SZC Kollégiuma,

• Kecskeméti SZC Virágh Gedeon Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Kunszentmiklós),

• Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma,

• Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma,

• Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma.

Forrás: Emmi