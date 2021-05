Ősztől saját iskolabusszal szállítanák a gyerekeket Fülöpjakabon

Számos újítás bevezetésével, illetve vonzó programok kínálatával próbálja diákjainak létszámát növelni a Fülöpjakabi Általános Iskola. Így például ősztől ingyenes iskolabuszt indítanak, amellyel akár a környező települések diákjainak szállítását is vállalják.

A busz beszerzésére a Magyar Falu Program keretében pályázott az iskola alapítványa – tudtuk meg Csankovszki Tibor tagintézmény-vezetőtől. Elmondta, a pályázat eredményétől függetlenül is elindítják az iskolabuszt, ha kell, saját forrásból vásárolják meg a járművet, amire több szempontból is szüksége lenne az iskolának, osztálykirándulásoknál, vagy éppen a gyermekek versenyekre való szállításánál.

Csankovszki Tibor azt is elmondta, az iskolabusz fenntartását az iskola alapít­ványa finanszírozná. Az ­alapítvány ugyanis abban a ­szerencsés helyzetben van, hogy egy ­helyi mecénás rendszeresen támogatja az iskola­ fontos ­javaslatait. Így ­in­dulhatott el az a példaértékű ­kezdeményezés is, melynek köszönhetően tavaly ­ősztől angol anyanyelvű tanárok irányításával tanulhatnak angolul a fülöpjakabi diákok.

A tagintézmény-vezetőtől azt is megtudtuk, hogy a Fülöpjakabhoz kötődő üzletember, Füzesi Attila tízmillió forinttal járult hozzá a helyi gyerekek idegen nyelvi képzéséhez. Ez a támogatás teszi lehetővé, hogy diákjaik már első osztálytól angol nyelvet tanulhatnak heti öt órában. Csankovszki Tibor őszintén beszélt arról is, hogy mint a legtöbb kisiskola, így a fülöpjakabi is mindig bizonytalanul várja a beiratkozást, hiszen akkor derül ki, hogy el tudják-e indítani az önálló első osztályt.

Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, szeretnék azt a tévhitet lerombolni, miszerint egy kistelepülés iskolája szükségszerűen alacsonyabb színvonalú oktatást biztosít, mint a városiak. A fülöpjakabi iskola angolnyelv-oktatása egyedülálló lehetőség itt, a környéken, de a széles szakköri választék is ritkaságszámba megy. Mindemellett a fülöpkei gyerekek évente közel tíz szakkör közül válogathatnak. A kis létszámú osztály előnyei pedig megfizethetetlenek, a pedagógusok ugyanis hatékonyan tudnak figyelni minden gyermekre.

Az igazgató arról is beszámolt, hogy a leendő első osztályosoknak iskolakezdési támogatást is biztosítanak, vagyis az ingyenes tankönyveken felül minden szükséges­ taneszközt (iskolatáskát, tolltartót, füzeteket, tornafel­szerelést) megvásárolnak ­számukra. Ugyanakkor bevezetik az ingyenes úszásoktatást­ és a színház látogatást is.