Őszre elkészül az új tűzoltólaktanya Kiskőrösön

A városon belül csaknem minden második nap vonultak tavaly a tűzoltók. Erről Paksi Dénes tűzoltó alezredes, a helyi hivatásos tűzoltók parancsnoka számolt be a városházán, a legutóbbi önkormányzati ülésen.

A tájékoztatóban elmondta, hogy a járásban többször kellett vonulniuk a tűzoltóknak tavaly, mint tavalyelőtt, mivel igen száraz volt a tavasz, így könnyebben lángra kapott a növényzet. A nyáron több nagy vihar miatt is be kellett avatkozniuk.

A tűzesetek száma tavaly 386 volt, míg tavalyelőtt 178 esetben kellett oltaniuk. Kiskőrösön belül 149 alkalommal kellett a helyi tűzoltóknak segítséget nyújtaniuk. A hivatásos állomány tevékenységét az önkéntes tűzoltók is segítik. Paksi Dénes hangsúlyozta: Kiskőrösön különleges helyzet figyelhető meg. Azokon a településeken ugyanis, ahol hivatásos tűzoltóság működik, ott előbb-utóbb elsorvad az önkéntes egyesület. A településen viszont tavaly száz alkalommal vonultak az önkéntesek.

A parancsnok vetített képes előadásán is betekintést nyújtott tevékenységükbe. Megemlítette, hogy hamarosan elkészül a tűzoltóság új laktanyája, amely az Akasztóra vezető út jobb oldalán, a város határában kapott helyet. Mint elmondta, várhatóan az ősszel költözhetnek be a tűzoltók az új laktanyába. Az ingatlanban egy külön edzőtermet alakítanak ki, illetve mögötte egy új sportpályát is építenek. Ez nem része a beruházásnak, viszont a 4500 négyzetméteres terület jó lehetőséget biztosít a tűzoltók erőnléti edzéseinek a megtartására. A pálya területét az önkormányzat biztosította, a költségeket is finan­szírozza, mondta Paksi Dénes alezredes.