Oszlopokat döntött ki a szél Kisszálláson

Le kellett zárni a Sallai utcát a településen, mert a viharos szélben egymás után dőltek ki a villanyoszlopok szerdán.

Rozsnyai Attila polgármesterhez dél után nem sokkal érkezett az első bejelentés, hogy veszélyesen megdőlt egy villanyoszlop a házak felé. A polgármester értesítette az áramszolgáltatót, nem sokkal később viszont ki is tört a helyéről az oszlop, majd további három villanyoszlop is kettétört és a házak felé dőlt. Az oszlopokat most a vezetékek, másutt a bokrok tartják. A szolgáltató munkatársai kora délután lekapcsolták az utcában az áramszolgáltatást, ami körülbelül tizenhat ingatlant érint. A szakemberek kora este kezdték meg a villanyoszlopok cseréjét, ezért egész éjjel szünetel az áramszolgáltatás az utcában.