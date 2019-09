Terményáldást és szüreti mulatságot tartottak a katolikus óvodában

A szüreti műsor a kiskunhalasi Lomb utcai katolikus óvodában több évtizedes hagyomány. Idén nyolcadik éve azonban, mióta egyházi fenntartású intézmény lett, az őszi terményáldás ősi hagyományaival is kiegészítik a programot. A terményáldás célja segíteni a következő évi termést, hálát adni istennek az idei termésért. Az óvoda pedagógusai nagyon fontosnak tartják, hogy az ide járó gyerekek megismerkedjenek a kertészkedéssel, a gyümölcstermesztéssel.

– Fontos, hogy tapasztalat útján ismerkedjenek a gyerekek a növények gondozásával, és örömmel fogyasszák az általuk megtermelt gyümölcsöt, zöldséget – mondta köszöntőjében Tallér Erzsébet óvodavezető, aki kiemelte azt is, hogy az óvoda bővítése során gyümölcsfákat is ültettek, illetve a tavalyi tanévben konyhakerteket alakítottak ki az önkormányzat és a kertbarátok segítségével. Pályáztak is a kiskertjeikkel, és a Legszebb konyhakertek pályázaton a közösségi kert kategóriában második helyezést ért el az óvoda.

A szülők által bevitt gyümölcsöket és zöldségeket Csorba Dávid káplán atya, az óvoda lelki vezetője áldotta meg, amiket majd a gyerekek az elkövetkezendő hetekben fognak elfogyasztani.

A szüreti délutánon a Napocska csoport középsősei a dióverés, a diószüret nehéz, de hasznos tevékenységét mutatták be mondókákkal, dalokkal és versekkel. A Holdacska csoport tréfás játékokkal és versekkel köszöntötte az őszt. Az óvoda legnagyobbjai, a Csillag csoportosok a városi szüreti fesztiválon képviselték hagyományos műsorukkal a katolikus óvodát, amit őszi versekkel is kiegészítettek.

A szüreti mulatság zenével és közös tánccal folytatódott, a táncos lábú ovó- és dajka nénik közben friss pogácsát, szőlőt és mustot kínáltak a gyerekeknek és a szülőknek.