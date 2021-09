Ősszel is gyönyörű kirándulóhelyeket kínál Bács-Kiskun megye

Ősszel is rejt természeti kincseket és remek kikapcsolódási lehetőségeket Bács-Kiskun megye. Hogy segítsünk kiválasztani a legtesthezállóbb helyszínt, összegyűjtöttünk néhányat ezek közül.

Ezt ne hagyja ki! Dől a pénz Karácsony kampányára

Az ország legkisebb állatkertje – a Kecskeméti Vadaskert

A vadaskert területileg az ország legkisebb állatkertje, az intézmény létesítése pedig az I. Vadászati Világkiállítással kapcsolódik össze, hiszen az ott bemutatott hazai élőállat-gyűjteményt Kecskemétnek ajándékozták. Elsősorban hazai vadak és őshonos magyar háziállatok bemutatása céljából hozták létre az állatkertet, mára azonban a tigrisház, a medveház, a majomház és az oroszlánház mellett számos kifutóval és madárröptetővel egészült ki a terület, továbbá a korábbi fajösszetétel is kibővült. Az állatkert rendszeresen szervez különféle programokat, így részesei lehetünk többek között az állatok éjszakai életének, továbbá a színes gyermekprogramoknak.

A hely, ahol az oroszlánok tejszínhabot esznek – a felsőlajosi MagánZoo

Igazán különleges magánállatkert Kecskemét közelében, melynek teljes területe 20 hektár. A MagánZoo lakói és dolgozói rendre békés, varázslatos hangulattal várják látogatóikat. A mesés állatkert mindig tartogat valami különlegességet, vagy egy újszülött tigriskölyköt, vagy egy új állatfajt. Ha körbejárjuk az állatkertet, a különleges kialakítás és a családias hangulat miatt akár évszakról-évszakra, de szinte napról-napra is tapasztalhatunk valami olyat, ami a korábbi alkalommal nem szúrt szemet nekünk. Az állatok tágas kifutókban, szeretetben élnek, sokan közülük saját nevelésűek. A területet színesíti egy erdő, sétálóút, játszótér és meleg konyhás büfé is.

Hazánk legnagyobb ártéri erdeje – a Gemenci erdő

A Duna mentén húzódó varázslatos erdő, melyben a kis szintkülönbség miatt egészen lassú a Duna folyása, ezért sok kisebb sziget és holtág szeli át a tájat – ez kedvező körülményeket biztosít az állatoknak. A terület nagyjából 180 négyzetkilométert fed le, ennek köszönhetően lett a legnagyobb összefüggő ártéri erdővé nyilvánítva. A helyet nyárfák és füzek tarkítják, továbbá gyakori a madarak, vaddisznók, gímszarvasok és őzek jelenléte. A terület kiváló kirándulóhelyként szolgál a rétek, holtágak és nádasok mellett haladó (tan)ösvények miatt, a túra közben pedig akár a híres gemenci gólyákkal is összetalálkozhatunk, ha még nem indultak útnak. A számos gyalogos, biciklis, illetve vízitúra mellett részesei lehetünk a gemenci kisvasút nyújtotta élményeknek, továbbá lehetőségünk van kerékpár- és kenukölcsönzésre, valamint bejelentkezhetünk vezetett vízitúrára, lovasfogatos erdei kirándulásra és szakvezetésre is.

Lakitelek legfőbb természeti egysége – a Tőserdő

Területe egybeolvad a Kiskunsági Nemzeti Parkkal; gazdag növény- és állatvilágával épp ezért kedvelt célpontja a turistáknak és természetbarátoknak. A Holt-Tisza mentén lehetőségünk van horgászni, kutyát sétáltatni, de egy kellemes séta vagy kerékpározás is elegendő lehet a kikapcsolódáshoz. A természeti kincsek mellett a terület kiegészül továbbá a Tősfürdővel, a Tőserdei Kalandparkkal és csónakkölcsönzővel. A Holt-Tisza partjától nem messze találhatók a különböző szolgáltatási egységek, mint a büfék, éttermek és fagyizók. A Tőserdő rendre változatos programokkal vár, továbbá remek helyszíne az osztálykirándulásoknak, osztálytalálkozóknak, csapatépítő tréningeknek, randevúknak, vagy akár egy egyszerű családi kikapcsolódásnak.

A legbarátságosabb pincesor – a Hajósi Pincefalu

Magyarország legnagyobb pincefaluja, a népi építészet egyik páratlan ékköve. Az Európában egyedülálló pincefalu 24 kacskaringós utcából és mintegy 1200 pincéből áll. A területen valószínűleg a 18. század végén, a 19. század elején kezdtek el a helybéliek pincéket építeni, a 20. század elejére pedig már 850 pincét tartottak számon. A falu településszerkezete egyedülálló: a présházak egy külön települést alkotva a gazdák lakóhelyétől teljesen elkülönülten helyezkednek el, az egymás mellett sorakozó borospincék hangulatos utcákat alkotnak.

Séta és kikapcsolódás – Kecskemét szabadidőparkjai és erdői

Kecskeméten bőven van lehetőség kiélvezni a környezet és az élővilág csalogató érintését, a még nem túl hideg, de nem is túl meleg időben. A kecskeméti Arborétum, a Szent Hubertus Parkerdő (Nyíri-erdő), a Benkó Zoltán Szabadidőközpont és a Csalánosi Erdő is nyitott kapukkal vár, így bátran indulhatunk egy sétára a nap bármely órájában. Meglátogathatjuk az Arborétumban továbbra is újdonságnak számító kilátót, a sport és a horgászat szerelmesei pedig kihasználhatják a kellemes őszi időt a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban és a Csalánosi horgásztónál is.

Megyénk legközkedveltebb tavai és környékük – a Szelidi-tó és a Vadkerti-tó

A szabadtéri strandok, tavak fürdésre ősszel már nem alkalmasak, de továbbra is érdemes látogatni őket. A Szelidi-tó a Kiskunság egyik legkedveltebb kiránduló- és üdülőhelye, a Vadkerti-tó környéke pedig szintén számos lehetőséget nyújt a strandoláson kívül. A part egyik oldala nádas, ezáltal a horgászok közkedvelt helyszínévé vált. A tó körül is futható, de környéke sétálásra is kiválóan alkalmas. A másik partszakaszon található több hétvégi ház, ifjúsági táborok, faházak, kemping, de éttermek, sörkertek és büfék is kiszolgálják a látogatók igényeit. Lehetőség van ezen túl sportolásra.

Megyénk számos lehetőséget kínáló nemzeti parkja – a Kiskunsági Nemzeti Park

A kilenc egységből álló nemzeti park célja a Duna-Tisza köze jellegzetes arculatának, a táj természeti értékeinek, földtani képződményeinek és vizeinek megőrzése, kutatása, oktatása, bemutatása. Kiemelkedő természeti értékeinek köszönhetően remek kirándulóhely, a természet szerelmeseinek egyenesen paradicsom. Tavak, túraútvonalak, változatos élőhely, puszták, erdők, mocsarak, homokbuckák és sztyeppek jellemzik a helyszínt, de nem csak természetjárásra és túrázásra alkalmas, hanem a pihenni vágyóknak és a lovaglás szerelmeseinek is tökéletes választás. Külön említést érdemel a Kolon-tó, amely a Kiskunság legnagyobb édesvízi mocsara, a nemzeti park egyik védett területe és Izsák mellett található meg. A madárvilág iránt érdeklődőknek is tökéletes választás, hiszen az Izsákot Soltszentimrével összekötő hosszú túraútvonalat a hozzá kapcsolódó tanösvénnyel kifejezetten számukra ajánlják. A tartós szegfű egyik élőhelye a Kiskunmajsa határában található bodoglári homokbuckás terület. Az említett virág kizárólag a Duna-Tisza közén fordul elő.