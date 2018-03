Ősszel cserélnék le a veszélyes fákat Kalocsán

Hosszabb távon több száz fát kellene kivágni és cserélni Kalocsa belvárosában, de egyelőre nem tudja elkezdeni a munkát a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Kft.

Ebben a hónapban a betervezett fagondozást, metszést végzi az önkormányzati közszolgáltató cég, amelynek munkatársai legutóbb a Szent István úton, a posta és a buszvégállomás közötti szakaszon, valamint a sétálóutcában dolgoztak. Ennél jelentősebb projektjük is van, nevezetesen az elöregedett, veszélyessé vált állomány cseréje, amit ősszel már szeretnének elkezdeni.

Mint emlékezetes, tavaly a Szent István úton és az Érsek­kertben is történtek balesetek, amikor súlyos faágak hasadtak le és zuhantak járdára, sétányra, de senki nem sérült meg. Hosszú távon több száz lombost kellene kivágni és cserélni a városban.

– Az önkormányzat felé több hónappal ezelőtt beadtuk a javaslatainkat: első körben a Szent István úti fák problémáinak megoldására. Nagyon rossz állapotúak, cserélni kell őket – mondta el érdeklődésünkre Loibl László, a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Kft. igazgatója.

– Szakaszokra bontottuk a facserét: az első a Szent István úton, a nagyszeminárium (városi könyvtár) épületétől a városháza sarkáig tartana. Most a műszaki osztály egy kerttervezőt is bevont, ő javaslatot tesz arra, hogy egy sorba ültessük-e el az új fákat, illetve arra is, hogy milyen fajtákat, mert amelyek idáig ott voltak, nem célszerűek – magyarázta.

A cégvezető levezette: tavasszal már nem, legfeljebb csak ősszel láthatnak neki az állomány kivágásnak és a telepítésnek. Ennek előfeltétele, hogy önkormányzati szinten is szülessen róla hivatalos döntés, magyarán: legyen rá forrás. Loibl László úgy látja, érdemes lenne mihamarabb levezényelni a fák legalább részleges cseréjét, hogy az érintett területeken jövő tavaszra, a turistaszezon kezdetére már megújult vegetáció fogadja a vendégeket és a kalocsaiakat is.