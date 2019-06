Ősszel adják át a rendhagyó emlékhelyet

Egyre látványosabb az MNÁMK bejárata mellett épülő dereglye. A kerítés, valamint a tiltó és tájékoztató táblák mögött az Ulmer Schachtel napól napra közelebb kerül tervezett állapotához, azaz több évvel ezelőtt megfogalmazott terv válhat valóra belátható időn belül.

Noha tavaly ősszel még azt remélték a projekt szervezői, hogy idén májusban átadják a kész hajót, időközben őszre változott a jeles esemény tervezett időpontja. Persze, az eredeti ötlet kipattanásától számítva a terv jelentősen változott és gyarapodott, hiszen az egykori telepeseknek emléket állító építmény több egy egyszerű emlékhelynél.

A török kor után a 18. századi telepesek által használt közlekedési eszköz egykoron Bécsig szállította az ősöket, ezért az akkor használatos, csak egyirányú forgalomra alkalmas ulmi dereglye szimbólummá vált. Erre rímelt az anyagi háttér megteremtését célzó, az egykori díjfizetéshez hasonlatos folyamkilométer-jegyekkel zajló gyűjtés.

A helyi, térségi német szervezetek mellett az Országos Német Önkormányzat, valamint a város önkormányzata is támogatja az összesen közel 25 millió forintba kerülő projektet, így az épülő Ulmer Schachtel a németek betelepítésének országos emlékműveként is értelmezendő, ezáltal turisztikai vonzerőt jelenthet, míg az intézményben egy kapcsolódó fejlesztés során kialakítandó, a hazai németséget bemutató tanösvénnyel összekapcsolódva oktatási-nevelési célokat szolgálhat, valamint rendezvényhelyszínként is a közösség rendelkezésére áll majd.