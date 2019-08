Összejöhet a pénz a vénaszkennerre

Lélektani határhoz érkezett a Szent Kereszt Kórház gyermekosztálya javára, július elején indított pénzgyűjtés.

Dr. Körmendy Szabolcs tüdőgyógyász magánkezdeményezésére, százezer forinttal kezdődött, azóta egyre többen nyitják meg a pénztárcájukat, így kijelenthető: hamarosan összejön a szükséges 1,7 millió forint.

– Nagyon jól állunk. Egyrészt bankszámlára várunk adományokat, ott az eddigi felajánlások lassan meghaladják az egymillió forintot, másrészt készpénzben: hét helyszínen vannak gyűjtőurnák a városban – nyilatkozta dr. Körmendy Szabolcs. – Vannak még olyan ígért összegek is, amelyek eddig nem érkeztek meg, de nyilván mindenki be fogja fizetni, aki jelezte – vélekedett.

Az orvos szerint ez a gyűjtés könnyen megérinti az embereket, hiszen sokaknak van vagy lesz gyermeke, unokája, és ők mindenképpen szeretnék megkönnyíteni a vérvizsgálatokat a kicsik számára. Elárulta: volt olyan, aki a negatív tapasztalatok miatt adott a közösbe nagyon jelentős összeget – esetében mindkét kisgyermeke nagyon megszenvedte a vérvételt, mivel csak nehezen találták meg a vénájukat.

– Vérvétel egyébként nem csak a betegeknél szükséges: bizonyos időközönként meg kell tenni, szóval az egészséges gyermekek számára is könnyebb lehet a vérvétel ezzel az eszközzel – érvelt a gyűjtés fontossága mellett a tüdőgyógyász. – Több ár­kategóriában is elérhető, én egy olyat néztem ki a gyermekosztálynak, ami 1,7 millió forintba kerül, ezzel már vénamélységet is meg lehet határozni. Ez azért fontos, mert nemcsak a vénák rajzolatát látja az orvos, hanem azt is, hogy milyen mélyre kell szúrni – magyarázta.

Körmendy Szabolcs minimum augusztus végéig folytatja a gyűjtést, addigra várhatóan befolyik a kellő összeg, így megvásárolhatja majd a műszert. Ha a szükségesnél több pénzt sikerül összekalapolni, akkor annak szintén lesz helye: további műszerekre fogja költeni, ugyancsak a gyermekosztály javára.