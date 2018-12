Összefogás eredményeként valósult meg a színházi tábor

Gimnazistaként rendezte első zenés-táncos produkcióit, kisfilmjeit Tőzsér István Martin. A 22 éves, bajai kötődésű fiatalember­ alapította azt a színházi-filmes csapatot, melynek nemrégiben zárult a szakmai tábora Kiskunmajsán. Martin, a csapat és a tábor szakmai vezetője a folyamatos építkezést, fejlődést, az önfejlesztést tartja a legfontosabbaknak.

– Gyakran félreértik, hogy mit is jelentenek az ilyen tréningek. Mit kell tudni a TIM Productionról és a táborról?

– Engem gyakran nem tudnak hova tenni az emberek, legtöbbször színésznek, énekesnek és táncosnak gondolnak. Amikor közlöm velük, hogy nem, én nem szoktam szerepelni a darabokban, hanem én rendezem őket, akkor mindig furán néznek és zavarba jönnek. Aztán jön a kérdés, hogy hány éves is vagy? A TIM Production neve is utal rá, hogy egy olyan csapat vagyunk, amely alkalmanként produkciókat, előadásokat, rövidfilmeket készít. Emellett pedig a rendelkezünk egy színistúdióval, azzal a céllal, hogy a fiatal tehetségeket művelje, és a mélységekig kalauzolja el őket. A stúdió mellett a tábor tréningjein is ezekbe a mélységekbe próbáltunk alászállni.

– A TIM Production idén ötéves. Mi érett meg most, hogy létrejöhessen a tábor?

– Igazából már régóta szeretettem volna tábort szervezni, de egészen eddig nem voltak adottak a feltételek a minőségi munkához. Idén a Nemzeti Tehetség Program pályázatának támogatásával sikerült megteremteni ezeket a feltételeket, a Musicalek éjszakája 3 után pedig az érdeklődés is fokozott volt. A majsai Konecsni György Művelődési Központtól kaptuk a legtöbb segítséget, ők biztosították a helyszínt. Szerencsére helyi vállalkozók is segítették a tábort, pékáruval, ásványvízzel, üdítővel. Ritka és példaértékű segítség ez, ami sokszor éppen a legkisebbektől jött.

– Miért ezeket a szekciókat alakítottátok ki a táborban?

– A fő hangsúly a drámaórákon volt, hiszen a TIM Production fő profilja a színház, a táborban résztvevőket is főként ez érdekelte. A tánc és a mozgás viszont elengedhetetlen alapeleme a színészetnek, aminek fontosságát az eddigi zenés színházi előadásaink is tükröztek. A Tomori Pál Katolikus Gimnáziumnak egyik profilja a médiaoktatás, innen indult a csapatunk is. A kiskunmajsai gimnáziumnak egészen komoly felszereltségű médiás stúdiója van, ahonnan mi is kölcsönöztünk profi eszközöket rövidfilmjeinkhez. Ez adta a harmadik pillért, a filmkészítési ismeretek műhelyt.

– Milyen hozzáállást tart fontosnak ahhoz, hogy működjön a csoport, a tábor?

– Alázat, rendkívüli nyitottság, összpontosítás, kitartás.

– Az alkotómunkában mik az alapelvei?

– Szerintem rendkívül fontos, hogy minden pillanatot komolyan vegyünk és zsigeri szinten megéljünk. A színházban minden helyzetnek súlya és jelentősége van. Nincs helye hülyéskedésnek, legfeljebb, ha azt is komolyan tesszük.

– Hogyan merít ötleteket a tréningekhez, hogy mindez működjön?

– A legnagyobb tanítóm a gyakorlat és az előadások voltak, ahol minden pillanatban problémákat kell megoldani, el kell mozdulni valamilyen irányba. Az ezekből leszűrt tapasztalat az alapja minden tréningemnek. Ezenkívül pedig az évek során lehetőségem adódott több színházi szakemberrel együtt dolgozni, akiktől szintén sokat tanultam.

– Milyen produktum készült el a tábor végére?

– A táborban a fő hangsúly minden szekcióban a tanuláson volt. Tehát nem öncélú alkotások készültek, hanem komoly szellemi és fizikai munka zajlott. Az utolsó este minden szekció bemutatót tartott azokból a gyakorlatokból, amelyek a legizgalmasabbak voltak a számukra. Az összeállításokat mindannyian nagy figyelemmel követték, és élvezték, de a bemutató egyúttal bizonyítéka volt annak is, mekkora fejlődésen lehet keresztülmenni akár pár nap leforgása alatt.

Az egész országból érkeztek fiatalok

