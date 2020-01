Összeférhetetlenség miatt távozott KKKK vezetője

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen pályázatot írtak ki dr. Magóné Tóth Gyöngyi, a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár (KKKK) igazgatójának megüresedő pozíciójára.

A vezető megyei képviselő-jelöltként indult a helyhatósági választáson, és be is került a közgyűlésbe. Lévén utóbbi munkát választotta, távoznia kellett, hiszen feladata volt az egyik városi sajtóorgánum irányítása is, amit politikusként már nem folytathatott volna.

– A korábbi vezető, dr. Magó­né Tóth Gyöngyi összeférhetetlenség miatt lemondott intézményvezetői státuszáról, és egyben a felmondását is benyújtotta. Ő ugye a megyei közgyűlés tagja, képviselőként, a Demokratikus Koalíció támogatásával. A képviselői státuszából adódóan összeférhetetlen volt a Kalocsai Kulturális Központnak az intézményvezetése, mivel a városi televízió ehhez tartozik. Neki, a választást követően, 30 napon belül meg kellett szüntetnie az összeférhetetlenséget, ezt törvény írja elő – magyarázta a napirend kapcsán dr. Filvig Géza, Kalocsa Fidesz-KDNP-s polgármestere. – Így ő nem a szakmai munkáját, hanem a politikai állását választotta – szögezte le.

Filvig Géza megjegyezte: „félreértésnek” tartja a felmerült szóbeszédet, miszerint „Kalocsa nem tartott igényt” Magóné munkájára. Elárulta: az igazgató személyesen látogatta meg, hogy benyújtsa a felmondását, ezért „került az önkormányzat abba a helyzetbe”, hogy pályázatot írjon ki az intézményvezetői állásra. Addig is, amíg ezt az eljárást lefolytatják, az önkormányzat Tóth Emese jelenlegi intézményvezető-helyettest bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, hangzott el.

Dr. Magóné Tóth Gyöngyi évekig vezette a KKKK-t, amely a közművelődési feladatok elvégzése és az intézmények üzemeltetése mellett állami ünnepek, városi események és olyan nagy rendezvények lebonyolításáért is felel, mint a Kalocsai Paprikafesztivál. Megtudtuk: az igazgató a jövőben nem csak megyei képviselőként dolgozik majd, hiszen a bajai Polgármesteri Hivatal alkalmazásába állt: a helyi kulturális programokat, a Csodálatos Baját és például Bajai Halfőző Fesztivált szervezi, a Bácskai Kultúrpalota közművelődési referense és irodavezetőjeként.