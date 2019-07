Őrült hajók versenyeztek a tassi Dunán

Saját kezűleg összeeszkábált vízjáró alkalmatosságokkal népesült be szombaton a Tass község melletti Duna part. A lélekvesztők mindenre elszánt vakmerő legénysége komoly küzdelmet folytatott azért, hogy megnyerje az őrült hajók idei versenyét.

Idén sem maradt el a Duna-parti Party Tasson. A program ezúttal is rendkívül változatos volt és sok érdekességet tartogatott a település apraja és nagyja számára. A felnőttek strand röplabdában, vízi- és strandfociban, míg a gyermekek homokvárépítésben csillogtathatták meg tudásukat, rátermettségüket. A civil szervezetek előadásokkal és bemutatókkal várták az érdeklődőket. A programot vetélkedők, emberépítő verseny színesítette. A hangulatról neves előadók gondoskodtak. A fő attrakciónak azonban idén is az őrült hajók versenye bizonyult.

– Az őrült hajók versenye hét esztendős múltra tekint vissza. Az ötlet Mészárosné Kiss Ildikótól, a Tassi Kulturális Egyesület tagjától származik. A rendezvény már az első évben is nagy érdeklődés mellett zajlott, népszerűsége azóta is töretlen. Ezt bizonyítja, hogy az idén nyolc hajó nevezett a megmérettetésre, a helyiek mellett budapestiek, csepeliek, illetve a szlovákiai testvértelepülés, Apátújfalu csapata is vízre szállt – mondta el a baon.hu érdeklődésére Baranyi Zoltánné, az egyesület elnöke.

A vízjáró szerkezeteknek különböző feltételeknek kellett megfelelniük. A hajótestnek vízzárónak kellett lennie, a felhasznált anyagok pedig nem szennyezhették a környezetet. A biztonság kedvéért a négyfős legénységnek kötelező volt mentőmellényt öltenie. A nevezők betartották az előírásokat, az őrült hajók zöme műanyag palackokból, hungarocelltáblákból, falécekből készült. A mókás vízjáró alkalmatosságok fényét különféle látványelemek emelték. Vitorlát senki sem bontott, a lélekvesztőket evezőkkel, illetve lábbal hajtották a versenyzők.

Az őrült hajók futama a nagyszámú közönség hangos biztatása mellett rajtolt el. Elsőként a Vízhatlan legénysége vágott neki a hűs haboknak, majd másodikként a mozdonyt formázó gőzös veselkedett neki a távnak. A füstölgő fekete masinát a PET-Anic (Bosch), a tavalyi győztes tassi Tunning hajó, a Fekete Gyöngy, a Kis Vacak követte. Az „Öko-bárka” legénysége útközben ugyan vízbe csobbant, de becsületükre legyen mondva, ha bőrig ázva is, de célba értek. A sort a szlovákiai testvértelepülés, Apátújfalu csapata zárta.

Eredmények

Gyorsasági kategóriában a távot idén is a tassi Tunning hajó bizonyult a legjobbnak, időeredményük 1,51 perc, a második helyen a szlovákiai Palóc Kalózok (2,44) értek célba, megelőzve a Fekete Gyöngyöt (3.03).

Szépség kategória: 112-es mozdony.

Környezettudatos kategória: PET-Anic nevű hajó, rajta a B. O. S. H. csapattal.

Búvár kategória: Öko-bárka.

Ifjúsági kategória: Kis Vacak.

Jack Sparrow utódai kategória: Fekete Gyöngy nevű hajó lett a legjobb, rajta a Tassi tenger kalózai nevű legénységgel.

Szárazföldi kalózok kategória: Apátújfalu testvértelepülés Bak-Elit nevű csapata.

Divat és stílus kategória: a Vízhatlan Gumiszökevények csapata.

A díjakat dr. Salacz László országgyűlési képviselő, Németh Gábor polgármester, Kálazy Ingrid és Mag József adta át.