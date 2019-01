Országszerte ismert mintaprogram lett a szabadszállási Vass Roland ötletéből

Közönségcsalogató plakátok garmadája invitálja hónapról hónapra a szabadszállási gyermekeket a könyvtárba. Vass Roland, az intézmény szakmai vezetője sohasem fogy ki az ötletekből.

– Építésznek tanult, hogyan lett önből mégis könyvtáros?

– Gépésztechnikusként végeztem, majd később az építészettel kacérkodtam. Lassan rájöttem, hogy a műszaki terület nem az én világom. Két egyetemi tanév közti nyáron besegítettem a szabadszállási könyvtár leltározási feladataiban, ekkor figyeltek fel rám az akkori könyvtárosok. Az intézmény vezetője, Lőrincz Imréné javaslatát megfogadva, hogy kipróbáljam magam, elvégeztem a könyvtárosasszisztens-tanfolyamot, a többi pedig már „történelem”.

– Mikor szeretett bele a könyvekbe?

– Sajnos, sok szülő még ma is abban a hitben él, hogy a könyvtárba csak akkor írathatja be a gyermekét, ha már tud olvasni, pedig ez közel sem helyes. Nekem ilyen szempontból nagy szerencsém volt, hiszen már egész pici koromtól aktívan látogattam a könyvtárat a szüleimmel, és vittük haza a szebbnél szebb mesekönyveket. Már az óvodai ballagásomra is könyvet kaptam, később, amikor megtanultam olvasni, a jeles alkalmakra is mindig olvasnivalót kértem és kaptam ajándékba. Általános iskolás koromban még mindenevő voltam, például nagyon szerettem Verne Gyula regényeit. Egyik általános iskolás osztálytársam meglepett Stephen King: Cujo című művével is, ami nem kifejezetten gyermekeknek íródott, de az író stílusa már akkor megtetszett, s azóta is gyűjtője vagyok.

– A könyvtárban állandó a nyüzsgés, mi késztette arra, hogy átértékelje az intézmény alapvető funkcióját és megnyissa a kaput a gyerekek előtt?

– Régebben még egészen más volt a könyvtáros munkája, mint manapság. Most naponta jelennek meg olyan technikai újdonságok, melyek elcsábítják a gyermekeket az olvasástól. Amikor elkezdtem dolgozni, a legfontosabb feladat az volt, hogy a könyvtár állományát feldolgozzuk. A számítógépes kölcsönzés bevezetése után több idő jutott más feladatokra is. Számomra egyértelmű volt, hogy megpróbáljam megszerettetni a gyermekekkel a könyvek világát. Az intézmény felújítását követően a könyvtár belső terei nyitottabbak lettek, lehetővé téve változatosabb programok megrendezését.

– Különféle dolgokkal foglalkoznak a könyvtárban, a kézműveskedéstől kezdve a vetélkedőkig, honnan jönnek az újabbnál újabb ötletek?

– Sokszor elég, ha az ember nyitott szemmel jár. Ha elutazunk valahova, mindig igyekszem megismerni a helyi kollégákat, az ő könyvtárukat, lehetőségeiket. Természetesen nagy segítséget nyújt az internet is, a közösségi oldalakon is rengeteg tippet lehet gyűjteni. Sokszor a szülők elküldik ötleteiket, nekünk már csak a megvalósítás marad. Igyekszünk minden jeles eseményre, ünnepre készülni valamivel, emellett figyelembe vesszük a tanítási szüneteket is.

– Milyen módszerrel sikerült megnyernie a gyermekeket, hogy rendszeres látogatói legyenek a könyvtárnak?

– Az olvasóvá nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. Ideális esetben a gyermekeket már akár babaként behozzák a könyvtárba. Ennek kapcsán minden évben több programot szervezünk az óvodáskorú gyermekek és szüleik számára. A cél az, hogy mire iskolába mennek, már ne ismeretlen helyként éljen bennük a könyvtár. Sajnos még így is sokan vannak, akik az iskolába kerülve egy-egy könyvtári óra alkalmával jutnak csak el hozzánk először, pedig igyekszünk mindig valami újat mutatni. Volt itt már agyagozás, üvegfestés, Pokémon-vadászat, gombfocibajnokság, papírfonás és még sorolhatnám. Foglalkozások közben és után is a könyveket helyezzük előtérbe, a lényeg, hogy ne csak a programokra jöjjenek be, hanem olvasó, gondolkodó gyermek váljon belőlük.

– Az intézmény fogyatékkal élőknek is ad feladatokat, miért érezte azt, hogy velük is foglalkoznia kell?

– Az általános iskolások körében néhány éve már sikerrel működik a diákkönyvtáros projekt. Derecskei Brigitta, a Strázsa Kégli Támogatott Lakhatás intézményvezetője keresett meg az ötlettel, hogy nem lehetne-e ezt tovább bővíteni. Így indult könyvtárunk és a Strázsa Tanya egy közös programja, amely a fogyatékkal élő fiatalok számára biztosít lehetőséget a könyvtáros munka fortélyainak megismerésére és kipróbálására. Ők is teljes értékű tagjai a társadalomnak, ezért ez is egy remek lehetőség arra, hogy ezt meg is mutassák a szabadszállásiaknak.

– Kisváros, kicsiny intézmény, soványka költségvetés. Hogyan oldja meg, hogy tartalommal töltse meg a könyvtárat?

– Egy-egy ötlet nem csak pénzkérdés, kreatívan fel lehet használni egy régi tojástartót vagy éppen egy papírgurigát is. Igazán már csak rajtunk – és a szülőkön – múlik, hogy a könyvtár továbbra is egy élettel megtöltött hely legyen.

– Hogyan látja az intézmény és a saját jövőjét?

– Szeretem a munkámat, hiszen nem véletlenül dolgozom a szakmában több mint tizenegy éve. Évről évre egyre többen látogatják az intézményt, és már régen nemcsak könyvekért jönnek be hozzánk, hanem a mindennapi ügyeik elintézéséhez is kérnek és kapnak segítséget. Jómagam is folyamatosan tanulok, képzem magam. A tavalyi év sikere volt, hogy az Emberi Erőforrás Operatív Program Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek pályázaton belül megvalósított Az én könyvtáram elnevezésű projektben az általam kitalált és kifejlesztett Legyél te is diákkönyvtáros! című jó gyakorlat mintaprogrammá vált. Ennek köszönhetően az ötlet az ország többi könyvtárába is eljuthat és egy módszertani kiadványsorozatba is bekerül.

– Mit jelent az ön számára a könyvtárosság?

– A könyvtáros nemcsak munkaidőben dolgozik, hanem könyvtáros az utcán, amikor megállítják az olvasók. Könyvtáros hétvégén, ugyanúgy kezeli az üzeneteket, mint munkaidőben, sőt, könyvtáros akkor is, amikor a hétvégén kimegy a meccsre. Nem a pénzért, hanem elsősorban a gyermekek szeretetéért éri meg ezt a munkát végezni. Nincs annál nagyobb öröm, mint boldognak látni őket egy-egy könyvtárlátogatás, foglalkozás alkalmával, vagy amikor mosolyogva köszönnek, hogy „szia, Roland bácsi!”

Legyél te is diákkönyvtáros!

A program célja, hogy a 2–6. osztályos gyermekek (diákok) megismerkedjenek a könyvtár működésével, bemutassák számukra a könyvtárosi hivatást, a pálya sokszínűségét, ezzel is segítve a későbbi pályaválasztásukat. A tanulók megismerkednek az adott könyvtár állományával, megtanulnak önállóan tájékozódni a könyvtárban, dokumentumokat megkeresni a rendszerben, visszavenni, kiadni, hosszabbítani. A napi könyvtári statisztika (könyvtárossal közös) elkészítése során megismerik a könyvtárakban fontos adatokat, valamint azok feldolgozását. A projektet alkalmazni lehet akár tanóra keretén belül, akár csoportos délutáni foglalkozásokként, valamint egy-egy tanulóval egyéni foglalkozás keretében is.