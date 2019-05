Országos cigány majálist tartottak Mélykúton (galéria)

Szombaton több ezren látogattak ki a jánoshalmi úti lovas pályára, hogy részesei legyenek a bácskai kisvárosban megrendezett rendhagyó, országos cigány majálisnak.

A rendezvényre 14 megyéből érkeztek vendégek, Bács-Kiskun megyét pedig 34 cigány kisebbségi önkormányzat képviselte. A déli órában megtartott nyitórendezvényen országgyűlési képviselők, cigány szervezetek vezetői és a település polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket.

A délelőtti főzőversenyre 28 közösség nevezett be az előzetes igények alapján leadott hús alapanyagok felhasználásával. Az elkészült étkeket három főből álló zsűri értékelte, a dobogós helyezettek egy-egy bográcsot kaptak ajándékba. A szervezők a távolabbról érkezőkről sem feledkeztek meg, hiszen egy giga üstben 1200 adag gulyáslevest főztek, és ez került kiosztásra. Az érdeklődők e mellett a hagyományos cigány ételek elkészítését is megtekinthették, sőt meg is kóstolhatták azokat.

A nap folyamán a sportolásra és mozgásra vágyódók kispályás labdarúgó tornán és különböző vetélkedőkön vehettek rész. A délutáni programokban sztárvendégek fellépései szerepeltek, majd ezt követően a cigányzene és a tánc következett.