Országos bajnoki címet nyert a drift félprofi kategóriájában

Utasi Péter tavaly, 16 évesen ült először driftverseny­autóban, majd hamarosan versenyezni kezdett a magyar bajnokság félprofi kategóriájában, amit idén, rögtön első évében megnyert. A sportág történetében példátlanul gyors siker után lehetséges, a profi kategóriába lép fel az orgoványi fiatalember, aki címe mellett quad országos bajnok is lett. A több mint 300 lóerős versenyautóval csapató Péter egyébként most szerzi meg jogosítványát.

Még nem volt hatéves Utasi Péter, amikor az első csepp benzin a vérébe került. Ekkor vásárolta meg számára édesapja az első, gyerekek számára készül quadját, mellyel néhány évvel később már versenyeken indult és nyert is. Az évek múlásával azt az egy cseppet még sok követte, és mára már valóban benzin kering a 17 éves orgoványi fiatalember ereiben. Kiderült, hogy hatalmas érdeklődést mutat minden jármű iránt, és ösztönös tehetséggel terelgeti őket. Időközben nagyobb quadra váltott, és egyre komolyabb versenyeken indult, a közelmúltban pedig országos bajnok lett. De sorsa tavaly, néhány driftvideó megtekintése és a Tökölön megrendezett Lóerők Éjszakája után más irányt vett.

– Teljesen lenyűgözött az a látvány, ahogy a több száz lóerős autók üvöltő motorhang kíséretében, az égő gumik sűrű füstjébe burkolózva, kilinccsel előre követik egymást. Ott már tudtam, hogy ezt mindenképpen ki kell próbálnom, és eldöntöttem, hogy driftversenyző akarok lenni. Ezután olyan vehemenciával terrorizáltam édesapámat azért, hogy versenyezzem, hogy nem volt más választása, mint igent mondani – idézte vissza mosolyogva Péter versenyzői karrierje nem is oly régre nyúló kezdeteit. Miután megszületett az elhatározás, még tavaly ősszel egy 20 perces menet során kipróbálhatott egy versenyautót a driftiskolában.

A menet után az egyik oktató felsorolta a következő nyolc edzés egymásra épülő gyakorlatait, amikor társa ezt mondta: Ne sorold tovább, mert mindet megcsinálta a 20 perc alatt.

Azután következett a tél, és azalatt is tovább égett benne a tűz, majd tavasszal ismét megjelent az iskolában, ahol egy 20 perces gyakorlást az egész napos edzések váltották fel. Péter nagyon hamar ráérzett a versenyzés ízére, egy edzés alatt több nap programját vitte végig. Azonnal kiderült, hogy ritka tehetségre bukkantak.

– Az oktató elmondása alapján még soha nem látott ilyet: azt mondta, hogy ötször nagyobb ütemben fejlődöm, mint ő profi pályafutása kezdetén. Ezután négy-öt driftiskolás napon kipróbálhattam a különböző típusú autókat. Ott találtam meg azt a típust, ami nekem fekszik – mondta Péter. A szülők segítségével hamar saját autóba ült, egy épített V8-as 4400 köbcentis, 330 lóerős 3-as BMW-be, mellyel idén tavasszal versenyezni kezdett a Magyar bajnokság PRO 2 kategóriájában, a GS Custom csapatánál. Rögtön átugorva a kezdő kategóriát, amiben általában éveket töltenek el a versenyzők, amiről versenyoktatója azt mondta, hogy csak akkor kezdjen ott versenyezni, ha oroszlánt akar játszani a bárányok között. Meg is nyerte az első versenyét, és az utolsót is, ami a többi stabilan jó helyezéssel együtt elég volt ahhoz, hogy első évében a kategória magyar bajnoka lehessen, ami példátlan a sportág történetében, és az motorsportok világában is nagyon ritka. Különösen úgy, hogy ugyanazon a hétvégén lett országos bajnok driftsorozatban, mint amikor a quadszériában.

Pedig nem kis kihívás vezetni az autót. – Egyáltalán nem úgy viselkedik egy ilyen versenyautó, mint az utcai változat. Már egy kis gázadásra kidobja a farát, a 330 lóerő nagyon sok. Szigetelés és hűtés semmi, ezért nagyon felforrósodik a helyzet odabent. A lábtérnél 110, az utastérben fejmagasságban 70 Celsius-fokot is mértünk, ráadásul tűzálló ruhában versenyzünk, ami nagyon meleg. Egy versenyen négy-öt kilót is fogyok – mondta Péter, aki egyébként épp most igyekszik megszerezni jogosítványát.

Persze nem volt annyira egyenes a sikerhez vezető út, néhány ütközés, gumifallal való találkozás és természetesen kudarc is szegélyezte. Az egyik nyári futamon egy elrontott kvalifikáció miatt nem született jó eredmény, ami hidegzuhanyként érte az addig hasító fiatalembert. – Akkor ezt nehéz volt feldolgozni, de megtanultam, hogy nemcsak a sikerek, hanem a kudarcok is ugyanúgy kellenek ahhoz, hogy jó versenyzővé érjek. Remélem, hogy számos siker, de tudom, hogy jó néhány megpróbáltatás is előttem áll – fejtette ki nézeteit Péter.

A versenyek bővelkednek a különböző formában megjelenő határhelyzetekben. – Az egyik legkeményebb versenyem a bélapátfalvai hegyi drift volt, ami különösen nehéz és veszélyes futam, egyik oldalon mély betonárok, a másikon szalagkorlát vagy szakadék, ahová többen lezuhantak – érzékeltette a futam veszélyeit Péter, aki itt harmadik lett, és ugyan ez nem győzelem, de a futam kihívásait figyelembe véve ezt tartja eddigi legértékesebb kupájának.

– A versenyzés emberségből is tanítást ad a fiatal versenyzőnek. Ugyanezen a versenyen, az egyik csata közben, kiszakadt az első futóművem egy része. Azonban én nagyon szerencsés vagyok, hogy elmondhatom magamról azt, amit sok tehetséges versenyzőtársam nem: van egy csapatom, mégpedig fantasztikus szerelőkkel. Így sikerült az a bravúr, hogy öt perc alatt kicserélték a törött futóművet. Azt kell tudni, hogy a futam közben legfeljebb ötperces beavatkozást engedélyeznek egy szerelőcsapatnak, ellenkező esetben kiesik a versenyző. Más nem tudta volna megcsinálni a futóműcserét ennyi idő alatt – mondta Péter, aki ezért visszamehetett a pályára, folytathatta a versenyt, és dobogóra állhatott. Ebben az esetben is megtapasztalta a driftes társadalom összetartását: a kiesett versenyzők szerelői is besegítettek neki, és volt, hogy ők biztosítottak pótalkatrészt.

Mégis mik azok a vezetői kvalitások, melyek így lerövidítették a tinédzser autóversenyző tanulóidejét?

Oktatója szerint a nagy fokú fegyelem, koncentrálás, megbízhatóság és kevés félelemérzet. Jól kell tudni kezelni a váratlan helyzeteket is, és hatékonyan korrigálni, ha bekövetkeztek. Fontos az érett gondolkodás, és az, hogy megvalósítandó célokat tűzzön ki maga elé a versenyző.

Péter jelenleg a fejlődésre koncentrál, a közeljövőben szeretne a driftben maradni, és a professzionális kategóriába lépni, de több forgatókönyv létezik a fejében. – Azt sem zárom ki, hogy az autósport más ágában is kipróbáljam magam, de nem tudom, hogy képes-e más azt az élményt nyújtani, amit a drift. A valódi célom nem csak a siker és az ismertség. Ez is fontos, de csak eszköz ahhoz, hogy a magyar autósport hírnevét nemzetközi szinten is öregbíthessem.

Drift: csúszkáló autót irányít a gépkocsivezető

A sport Japánból ered. Az autót kontrollált megcsúszásos állapotban tartják a pilóták, és ebben az állapotban kell a kijelölt pálya bizonyos érintőpontjainak zónáit hol az autó elejével, hol a hátuljával érinteniük. A bírók azt pontozzák, hogy ebben a megcsúszott állapotban hogyan kontrollálja autóját a sofőr, ennek pontosságát, szépségét és gyorsaságát értékelik. A PRO 2 kategóriában már tsuisóznak is, ami az ellenfél pontos lekövetését jelenti. A versenyhétvége általában kétnapos, az első napon csak edzés van. Két kvalifikációs kört megy minden versenyző. Körülbelül 30–40 versenyző indul kategóriánként egy hétvégén, s a legtöbb pontot elérő 16 jut be a versenybe. A versenyen a legtöbb és a legkevesebb, majd a második legtöbb és legkevesebb pontot kapottat sorsolják össze, és így tovább. Az egyenes kieséses verseny kétkörös, pontozzák az ívet, a sebességet, a szöget és az összképet. A tsuisocsata során két pilóta méri össze tudását, fej fej melletti küzdelemben a továbbjutásért.