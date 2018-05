Orrot töröl, altat és énekel: Attila helytáll a kecskeméti bölcsiben

Vajon el tudja látni egy férfi a bölcsődei csecsemő- és gyermekgondozók áldozatos és összetett munkáját? Egy nehéz sorsú kecskeméti fiatalember, Erdei Attila szerint ez igenis lehetséges, és úgy véli, férfiak is szerepet vállalhatnak ezen a szép pályán.

Hosszú hajú, tetovált fiatalember játszik a gyerekekkel a kecskeméti Mátis Kálmán utcai bölcsőde udvarán. Segít a kicsiknek felmászni a csúszdára, akinek kell, megtörli az orrát, mást egy öleléssel vigasztal meg, ha eltörött a mécses. A 24 éves Erdei Attila lassan a vége felé jár a csecsemőgondozó szakon előírt három hónapos gyakorlatának, és úgy tűnik, jól érzi magát a bölcsiben, otthonosan mozog a gyerekek között, akik bizalommal fordulnak hozzá. Szokatlan a látvány, hiszen a gondozói pályán nagyon elvétve akadnak férfiak. Mint beszélgetésünk során kiderül, Attila sem gondolta egész komolyan a dolgot, amikor jelentkezett a főiskolára, de az elmúlt hetek akár sorsfordítóak is lehetnek életében.

Kezdés nagy hátrányból: szülők nélkül

– Nem volt egészen hétköznapi a gyermekkorom. Szüleim nem voltak képesek felnevelni, mivel édesanyám mentális betegségben szenved, édesapám pedig alkoholista. Négy-öt éves koromban apám úgy döntött, hogy nővéremmel együtt állami gondozásba ad. Talán ez volt a legjobb döntés, amit meghozott az életében – kezd bele a jelent sok szempontból megmagyarázó történetébe Attila. Édesanyjához nagyon kötődött, így sokáig nem bírta feldolgozni hiányát, apjára viszont nem tud szeretettel emlékezni. Szavai szerint nem volt része mindennapjaiknak, csak hébe-hóba tűnt fel, és egyáltalán nem foglalkozott gyermekeivel.

– Édesanyám egy darabig látogatott minket, de később vele is megszakadt a minőségi kapcsolat. Igen, haragszom a szüleimre, pláne miután a főiskolán tanultam és itt, a bölcsődében látom is, mennyi és milyen gondoskodásra van szüksége gy gyermeknek. Így is felnőttem, de nekem sok minden kimaradt, ami egy normális családban magától értetődő. Mondjuk, pont ezért büszke is vagyok magamra és arra, amit eddig elértem – mondja.

Attila egy évet töltött egy kecskeméti intézetben, ám ez nem kisgyereknek való volt.

– Megfordult ott minden­féle korosztályú fiatal, drogosok, bűnözőpalánták, láttam érdekes dolgokat – eleveníti fel. Majd testvérével közösen Balló­szögre, a Faragó Béla lakásotthonba került, sokáig ott nevelkedett, az iskolát is Balló­szögön végezte el. Nővére már éppen betöltötte a tizennyolcat, és el kellett hagynia az intézményt, így Attila szerint fennállt a veszély, hogy testvére hiányában ő elkallódik, mert nem lesz senki, aki szemmel tartaná, irányítaná. Ám ekkor csodálatos fordulatot vett élete: legjobb barátjának szülei magukhoz fogadták. Bár voltak jócskán súrló­dások a nem kicsit lázadó tinédzser és nevelőszülei között, Attila tiszteli és szereti a

Dóra házaspárt.

A fiatalember Baján végezte el a rendvédelmi középiskolát. Jó tanuló volt és rengeteget olvasott. Utólag már bánja kicsit, hogy úgy döntött, érettségi után szakmát próbál szerezni, de tizennyolc évesen úgy érezte, nem akar többet iskolapadban ülni. Végül egy évig dolgozott, majd elvégezte az ifjúságsegítői felsőfokú szakképzést. A gyakorlatát egy lakásotthonban töltötte Hetényegyházán, hasonló helyen, mint ahol ő is nevelkedett gyermekkorában.

– Egy-két srác idősebb volt nálam, mégis nevelőként én mondtam nekik, hogy el kellene menni az iskolába és felelősséget kellene vállalni. Amikor kiderült, hogy hozzájuk hasonlóan én is állami gondozottként nevelkedtem, elkezdtek figyelni rám, és szerintem sok hasznos infót átadtam nekik – emlékszik vissza Attila.

Poénnak indult, majd komolyra fordult

Attila ekkor 22 éves volt, már papírral is rendelkezett, de még tanulni akart, kihasználva, hogy 25 éves koráig részesül az utógondozói támogatásban. Elhatározta, hogy tanítói szakra felvételizik, de lemaradt az előfeltételt jelentő tüdőszűrő vizsgálatról. Bejelölte hát a csecsemőgondozói szakot alternatívaként. Elismeri, viccnek indult az egész, de úgy volt vele: miért is ne? Bejárt az órákra, és tetszett neki, amit tanult.

Aztán eljött a február, és elkezdődött a három hónapos gyakorlat. Attila tartott tőle egy kicsit, mert más azért az előadásokat meghallgatni, és megint más a kicsikre vigyázni. Ott már óriási a felelősség, még úgy is, hogy a tanulók nyilván csak kisegítő feladatokat látnak el a bölcsőde gondozónői mellett.

– Soha ezelőtt nem fogtam kisgyereket a kezemben, féltem is, hogyan boldogulok majd a kis „szörnyetegekkel” – mondja nevetve.

– Aztán bejöttem, és lenyűgözőek voltak a gyerekek. Tanu­lótársammal együtt örömmel és barátságosan fogadtak, úgy láttam, hamar megkedveltek. Persze, először csak néztek, hogy szakállam van, meg tetoválásaim, de ez csak az elején volt újdonság. Mindig megtalálnak, hogy játsszak velük. Megszerettem őket! Kicsit borongós, magamba zárkózó figura vagyok, de ha esetleg rosszkedvűen lépek be, elég egy gyerekkacajt hallani és látni, ahogy rohannak elém, máris helyére kerül minden. Ezek szívmelengető élmények – meséli Attila, hozzátéve: azt is nagyon pozitívan éli meg, hogy a bölcsőde munkatársai is fenntartások nélkül állnak hozzá, sokat segítik tanácsokkal.

Vannak persze nyűgös napok. Főleg a tél vége volt nehéz, amikor az időjárás miatt a csoport nem mehetett ki az udvarra, és bizony hat-nyolc órán keresztül kihívás lekötni a gyerekek figyelmét. Attila elismeri, ez pszichésen igen kimerítő, az elején előfordult, hogy várta már a nap végét, mert zsongott a feje a sok kiabálástól, sírástól, de érzése szerint türelem terén rendkívül sokat fejlődött. Most már azt is el tudja érni, hogy a bölcsisek ne csak játszópajtiként tekintsenek rá, hanem szót is fogadjanak neki, ha rájuk szól, hogy most alvás, öltözködés, kézmosás vagy pisilés következik. Apropó, kis- és nagydolgok: Attilának természetesen nem jelenthet gondot a pelenkázás, még akkor sem, ha a gyermek közben ácsorog vagy tele van a csomag.

Megmutatná, egy férfi is képes gondozni

Hogyan fogadják a barátai, ismerősei, hogy egy alapvetően női szakmát tanul?

– A legtöbb, főként sztereotípiákból adódó kétséget nem a környezetem, hanem én támasztottam magammal és az elhatározásommal szemben. Többször feltettem a kérdést, tényleg, férfiként fenekeket akarok törölni és gyerekdalokat énekelni? De tudom, és most már testközelből is látom, ez egy gyönyörű hivatás. Egyébként harmincas-­negyvenes felnőttekkel, szülőkkel beszélgetve sokan megjegyzik – főleg apák –, hogy tök jó dolog, amit csinálok. Egyáltalán nem tartják gáznak. Én úgy gondolom, hogy noha amióta világ a világ, mindig nők voltak a bölcsődei gondozók, mégis szükség lenne több férfira ebben a szakmában. Támogatom a női egyenjogúságot, és szerintem ugyanígy a férfiaknak is meg lehet adni az esélyt ezen a pályán. Hogy miben nyújthatnék más mint egy nő? Nem tudom pontosan, de mondok példát: volt, hogy felástam a homokozót, és jöttek kíváncsiskodni a gyerekek, mert apa is szokott ilyet otthon csinálni. A szögek kihúzása harapófogóval pedig egészen új élmény volt számukra. Apa is dobálja otthon a levegőbe a gyerekeket vagy fogócskázik velük. Annak a kisgyereknek, aki apa nélkül nő fel, szerintem jó, ha látja a férfi példát már a bölcsiben.

Hangsúlyozom, nem szeretnék apaszerepet betölteni egy gyermeknél sem, csak megmutatni, egy férfi is lehet gondoskodó, egy férfi is etethet, altathat. Bár ezt minden igazi apa meg is teszi.

És mennyire komolyak Attila tervei? Akarna-e tényleg csecsemő- és gyermekgondozóként dolgozni?

– Igen, el tudom magam képzelni ezen a pályán, nagyon szívesen belevágnék. Természetesen gyakorolnom kellene még, hogy úgy megosszam a figyelmem ezerfelé, ahogy a gondozónők képesek, és bővíteni szükséges mondóka- és énekrepertoáromat. De ha valahol alkalmaznának, és tapasztalatokat szereznék, akkor tudnám kamatoztatni a tudásomat, fiatalos szemléletemet és idővel értékes szakemberré válhatnék.

Jogosítvány a gyerekvállaláshoz?

– Van egy elméletem, egy vesszőparipám: én szívem szerint valamilyen „jogosítványhoz” kötném a szülővé válást. Ez nyilván nem lehetséges, abszurd felvetés, de saját életemből tudom, mennyire rossz, ha egy gyermeknek nem biztosított a szerető, gondoskodó család. Az ilyen felelőtlen szülők tönkretehetik gyermekük életét – vallja Attila. Neki mindenesetre már oda lehetne adni egy ilyen képzeletbeli engedélyt, mert már nem okoz gondot számára semmilyen pelenka kicserélése, de az se, ha álomba kell

simogatnia egy kisgyermeket.