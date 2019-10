Orosz lesz Kalocsa új testvérvárosa

Biztossá vált, hogy Kalocsa testvérvárosi kapcsolatba lép a Barents-tenger közelében, a murmanszki régióban fekvő Polyarnyye Zorival, miután az ebben a felállásban vélhetően utoljára ülésezett képviselő-testület ezt megszavazta.

Az orosz várost az Atomerőművek Elhelyezése Területi Szövetség (AETSZ) ajánlotta, mivel ott is atomerőmű működik. Az együttműködést támogatja a polgármester, mert szerinte arra kell számítani, hogy több ezer orosz költözik Kalocsára, amikor elkezdik belakni az atomerőmű projekt kapcsán épülő új munkásszállót.

Az AETSZ (amely egy Roszatom támogatta önkormányzati fejlesztési alap) azért látja indokoltnak a kapcsolatfelvételt, mert hasznos lehet a nukleáris energiafelhasználás biztonsági kérdéseivel kapcsolatos tapasztalatcsere. Érveik között szerepelt még, hogy az ehhez hasonló testvértelepülési megállapodások sikeresen működnek Novovoronezh és Paks, vagy Desnogorsk és Gerjen között.

– Figyelembe véve a jövőt: csak ezért hoztam be és támogatom. Elég jelentős számú orosz nemzetiség lesz a területünkön – utalt dr. Bálint József polgármester arra a több ezer oroszt befogadó munkásszálló-komplexumra, amely várhatóan a Foktői úti, egykori szovjet laktanya helyén épül, a Paks II. projekthez kapcsolódva. Szerinte érdemes fontolóra venni a kapcsolatfelvételt, mind kulturális, mind egyéb szempontból, mert ebből is profitálhat a város. – Biztos vagyok benne, hogy ehhez támogatásokat fogunk kapni. Remélem nem holt kapcsolat lesz belőle, mint Betlehemmel, vagy a kínai testvérvárosunkkal – válaszolta arra a képviselői felvetésre, hogy nem sokall-e be Kalocsa, ha még egy települést felvesz a partnerei közé, a mostani hét (Altino, Betlehem, Kirchheim Unter Teck, Kúla, Shenzhen, Székelykeresztúr, Totana) mellé.