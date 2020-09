Örömmel vették birtokba az új buszt Kunfehértón

Több száz sikeres pályázati kérelem érkezett be a Magyar Falu Program idei kiírására is a falu- és tanyagondnoki buszok cseréjére. A kunfehértói önkormányzathoz is megérkezett az új iskolabusz, amit az óvodások és az iskolások örömmel vettek birtokba. A pályázat értékhatára tizenötmillió forint volt. A pályázatok elbírálása után, a támogatói okiratok kibocsátását követő öt nap alatt folyósították a megítélt összeget az önkormányzatoknak.

Kunfehértóra kedden érkezett meg a 22 millió forint értékű, tizenhat személyes Volkswagen Crafter kisbusz, amit Huszár Zoltán, a település polgármestere vett át az egyik dél-alföldi autókereskedésben. A tizenötmillió forintos pályázati támogatáson felül fennmaradó hétmillió forintot az önkormányzat saját forrásból biztosította. Az új busz lényegesen nagyobb, belülről tágasabb és kényelmesebb is elődjénél, egy Renault kisbusznál, amit az önkormányzat több mint tíz évig használt. A pályázat során előnyt jelentett, ha az önkormányzat a régi, de még üzemképes és használható járművét egy határon túli magyar településnek ajándékozza. A kunfehértói önkormányzat a vajdasági testvértelepülése, Orom számára ajánlotta fel a régi buszt, amit a koronavírus-járvány után tudnak majd ténylegesen átadni az ottani önkormányzat részére – közölte Huszár Zoltán. A polgármester elmondta: az új iskolabusz reggel, délben és délután az üdülőterületen és a külterületen élő óvodásokat és iskolásokat fogja szállítani. Az első próbaút már meg is volt, a Mosolyvár Óvoda nagycsoportosai utazhattak az új busszal, amit örömmel vettek birtokba.