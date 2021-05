Örömmel segít a rászorulókon a bajai védőnő

A Magyar Védőnők Egyesülete idén is díjat adományoz a védőnőknek. Ezzel elis­meri azoknak a munkáját, akiket a családok, kollégák, diá­kok vagy a szakfelügyelet érdemesnek tartottak arra, hogy jelöljék a díjra. A bajai Györökné Gallyas Edit is felkerült a jelöltek közzé. Már a jelölés is nagy öröm és elismerés számára, lapunknak a hivatásáról nyilatkozott.

Ezt ne hagyja ki! Itt vannak a 2021-es matematika érettségi megoldásai!

Szerető családban nőtt fel Györökné Gallyas Edit védőnő, aki már fiatal korában is szívesen segítette a rászorulókat. Egészségügyi középiskolában tanult. A csecsemőgondozás, a kisgyermeknevelés világa mindig vonzotta, ezért védőnői szakra jelentkezett, ahova az első jelentkezésre felvételt nyert. A négyéves képzést követően kórházi védőnőként kezdte munkáját, de másfél év után elszólította a szerelem, Hódmezővásárhelyről költözött Bajára 24 évesen.

– Megismertem a férjemet és nem sokkal ezután Bajára jöttem, mert ő idevalósi. Akkor kerültem a Monostori út környéki Homokváros körzetbe, az volt 1999. január elsején, azóta ugyanebben a körzetben dolgozom

– mondta Györökné Gallyas Edit védőnő. A munkáját hivatásnak tekinti, és nagyon kedveli, hogy a családok életét hosszú éveken keresztül végigkísérheti.

– Szerencsére most már úgy gondozunk, hogy a várandósság elejétől a gyermek hatéves koráig, vagy ameddig iskolába nem kerül segítjük az édesanyákat. Végig látom a családok változásait, a gyermekek fejlődését. Az elején egy boldog kismama jön hozzám, majd a várandósság és utána az újszülött világra jöttével átalakul a család, én pedig látom, ahogy cseperedik a gyermek. Ez egy nagyon szép hivatás, ez nem munka – mondta lelkesen Györökné Gallyas Edit, aki örömmel újságolta, hogy már két olyan gondozottja is van, akihez ő járt újszülött korában és most az ő gyerekeit gondozza.

A vizsgálatok mellett életmódbeli tanácsokat is kapnak tőle a fiatalok. Már nem igazán vannak ugyanis nagy családmodellek, ahol több generáció együtt él, és nem mindenki a szüleitől kérdezi meg, hogy mi a teendő a csecsemővel, kisgyerekkel. Volt rá példa, hogy este, de nem ritka, hogy hétvégén is hívták.

– Mindig örömmel és szívesen segítek, ha kérdeznek. Amikor megszületik egy gyermek, az nagy boldogság, ugyanakkor nehéz időszak is egyben. A gyermekágyi változások, a szoptatás kapcsán rengeteg kérdés merül fel. Ma azt kérdezte valaki, hogy vajon nem nagyobb-e a kisbaba feje, mint a normális, ezért megbeszéltük, hogy hogyan változik a fej körfogata, mi az, ami egészséges. Egyébként sok témában megkeresnek, mert mindenki nagyon jól akarja nevelni és gondozni saját gyermekét.

Van úgy, hogy csak egy kis megnyugtatásra, megerősítésre van szükség. Néha csak meg kell hallgatni az anyukákat

– magyarázta a védőnő.

Ebben az óriási információtengerben, amit manapság az internet is biztosít, a szakember szerint nagyon nehéz eligazodni.

– Az interneten található információk sokszor nem pontosak, nem szakszerűek. Sokkal jobban jár valaki, ha védőnőhöz, a háziorvosához vagy az édesanyjához fordul, ha kérdése van. Régen nem voltak ezek a lehetőségek, és talán egyszerűbb is volt. Van, aki az internetről nézte meg például a büfiztetést, ami számomra furcsa. A szülésfelkészítő tanfolyamon mi megmutatjuk a csecsemő fogásait, fürösztését. Megtanítjuk élethű babán, de később, ha szükség van rá, a játékbabát házhoz viszem, az érdeklődő apukának is megtanítom a biztonságos fogásokat rajta, hogy később ezzel ne legyen probléma, ne féljen megfogni gyermekét – hangsúlyozta a védőnő, aki hozzátette, hogy többfajta nevelési elv van a szülők körében. Van, aki pár nappal a kicsi születése után átgondolja és változtat, de vannak, akik következetesen tartják magukat a nevelési elveikhez.

– A legfontosabb a gyereknevelés kapcsán, hogy tartsanak rendszert, napirendet a gyermek életében. Ha biztonságban érzi magát a kicsi, akkor nem fél. Egy szülőnek ezt fontos biztosítania a gyermeke számára – fogalmazott Györökné Gallyas Edit.