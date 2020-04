Örökbe fogadott fáikat gondozzák a családok Baján

Öt hete tartotta első nyilvános programját a 10 millió Fa Baja közösség, amit családi váltóban lebonyolított fatelepítés követett a Kálvária-dombon.

Aztán a karanténos időszak alaposan átírta a tavaszi terveket, de a fásítás és ezáltal a klímavédelem elkötelezett hívei az őszi időszakra készülődnek. Egyebek mellett erről számolt be lapunknak nyilatkozva Görgei-Reiner Rita, a bajai közösség képviselője.

– A tavaly nyáron indult kezdeményezéshez országszerte több mint 130 közösség csatlakozott, a bajai szerveződés személyes kapcsolatokon át folyt, így meghaladja a ötszázat létszámunk. Az időzítés a külső körülmények miatt nem lett ideális, most ebben is az újratervezés korszakát éljük, de rövid idő alatt sikerült jó kapcsolatot kialakítani a szakemberek által is támogatott közösség és a városi kertészet között, a későbbiekben pedig az iskolákkal törekszünk hasonló együttműködésekre – fogalmazott.

Hozzátette: a Kálváriára ültetett fák esetében működik az „örökbefogadói” rendszer, azaz figyelik, locsolják és rendszeresen dokumentálják a családok saját fájuk állapotát. Erre egyébként a közösség központi honlapján egy térképes felület is ösztönöz, bárki feltöltheti akár egyetlen gyümölcsfa telepítését is.

A kezdeményezés több mint 100 fa- és cserjefaj telepítését támogatja, 10 fafaj és 6 cserjefaj telepítését viszont nem. Utóbbiak a szakmai vélemény szerint invazívak, kifejezetten kárt okoznak természetvédelmi, tájvédelmi, humánegészségügyi szempontból, továbbá középtávon már veszélyeztetik eredeti céljaikat is, hiszen az általuk megköthető szén-dioxid kevesebb, mint az őshonos fafajok által alkotott erdők és faállományok szén-dioxid-megkötő képessége.

– Úgy gondolom, a tavaszi telepítések elmaradása mellett is tehetünk környezetünkért. Most akár azzal is, hogy virágokat, palántákat vásárolunk és ültetünk, hiszen ezzel a helyi termelőknek segíthetünk, illetve beszűkült mozgásterünk állapotát javíthatjuk – osztotta meg ötletét Görgei-Reiner Rita. A nagyobb léptékű és hosszabb időre szóló változtatások lehetséges helyszíneként pedig az egykori szerb temető és a Megbékélés kápolnájának, illetve a Bara-tónak a környezetét említette.