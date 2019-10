Óriási katicában játszanak a bölcsisek Homokbányán

Átadták Kecskemét-Homokbányán az új, négy csoportszobás bölcsődét, melynek egyik különlegessége a hatalmas katicabogarat formázó közösségi tér.

– Ide mindenki mosolyogva lép be – mondta Szécsény Balázsné, Kecskemét legújabb bölcsődéjének vezetője. És valóban, a színes, világos, nagy belmagasságú, rendezett terek, a gyönyörű udvar, a falakat díszítő mesefigurák, a piros alapon fekete pöttyösre, „katicásra” festett kövek, és persze az óriási katicabogarat formázó közösségi tér-tornaterem láttán a reggel nyűgösen ébredő kisgyerekek és esetleg idegeskedő szüleik is biztosan jobb kedvre derülnek, a hely annyi kedvességet és vidámságot áraszt.

A négy csoportszobás homokbányai Katica bölcsődére 357 millió forintot nyert el az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A 700 négyzetméteres épületet Kristóf Attila építész tervezte. A pályázat része volt a bútorok, fejlesztőeszközök és játékok beszerzése is. Az új bölcsődével az önkormányzat nem titkolt célja, hogy újabb fiatal családok költözzenek Homokbányára, és elősegítsék az anyukák gyors visszatérését a munkaerőpiacra.

Most szeptembertől már fogadtak gyerekeket, a bölcsisek folyamatosan szoknak be, jelenleg a négy csoportban már közel harmincan vannak. Mint Szécsény Balázsnétól megtudtuk, májusban, a jelentkezéskor már nagy volt az érdeklődés, főként a közelben lakó családok részéről, és már izgatottan várták a nyitást (a Katica – mint bármelyik más bölcsőde Kecskeméten – nem körzetesített).

Az intézmény vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy a tervező figyelt a kisgyermeknevelők speciális igényeire. Így például minden csoportnak külön fürdőszobája van, az 1-2 éves gyerekeknek alkalmas mosdóval, vécével, és az is megkönnyíti a gondozónők dolgát, hogy ha éppen kint vannak egy kisgyerekkel, egy ablakon át rálátnak a teremben lévőkre is. Nyolc gondozónő dolgozik az új bölcsődében (mint Szécsény Balázsné kiemelte, nagy büszkeség számukra, hogy közülük négyen diplomásak), rajtuk kívül két dajka és két konyhai kisegítő foglalkozik a gyerekekkel.

A pénteki ünnepélyes átadáson részt vett Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és dr. Pataki Mariann, a kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának vezetője is. A polgármester kiemelte: Homokbánya egy ideig szégyenfoltja volt Kecskemétnek, és ugyan sok helyen még most is szemetes, rendezetlen a környék, a bölcsőde csodálatra méltó, akárcsak a mellette épült intézmény, amely az autiz­mussal élő fiatal felnőttek, valamint értelmi fogyatékosok nappali ellátását biztosítja. Hozzátette: Kecskeméten a 800 bölcsődei férőhely a közeljövőben újabbakkal fog bővülni, hiszen az önkormányzat forrást nyert egy bölcsőde építésére Katonatelepen is, és további csoportok elindulására is lesz lehetőség.