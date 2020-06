Óriás pizzát kaptak a nyárlőrinci óvodások

Ebben az évben az óvodás báli előkészületeken a Katica- és a Csiga csoportos gyermekek szülei dolgoztak a legtöbbet, ezért a szülői munkaközösség úgy döntött, hogy a két csoportba járó gyerekeket meghívja egy pizzapartira.

A Katicás és Csigás gyermekek az óvónénikkel kivonultak a labdarúgó-pálya végén lévő piactérre, hogy ott fogyasszák el a nyereményüket. A hatalmas pizzákat a helyi Édes Álom pékség készítette. Egyszerre nem is tudta elhozni az öt hatalmas pizzát autóval a dajka néni, kétszer kellett fordulnia. Talán még ötven centiméterrel is nagyobb volt az átmérőjük.

Tanakodtak is az óvónénik, hogy ki fogja majd megenni a rengeteg pizzát, mert mindössze negyvenegy gyermek és hat felnőtt volt jelen a partin. Bár a gyerekek és a felnőttek is szorgalmasan fogyasztották, repetáztak is belőle jócskán, de még a fele sem fogyott el, mikorra mindenkinek tele lett a pocakja. A többfajta pizzából így jutott az óvodában maradt gyerekeknek és felnőtteknek is.