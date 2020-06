Orgoványi fiatal képviseli majd hazánkat a kémiai diákolimpián

Ficsór István Dávid, a Kecskeméti Református Gimnázium 12. a osztályos tanulója három társával együtt kijutott az idei Nemzetközi Kémiai Diákolimpiára. A gimnáziumi tanulmányai folyamán az orgoványi fiatalember számos tudományos megméretésen végzett előkelő helyen, hogy végül a legrangosabb nemzetközi versenyen negyedmagával képviselje hazánkat, és ezzel méltón búcsúzzon alma materétől. Röviddel az érettségi bizonyítványosztás után kerestük fel a fiatalembert családja körében.

Szerénység, csendesség, a színes és gazdag saját belső világába figyelő éber szellem, mindez az elszántság és odaadás keretébe foglalva – ezekről a jellemzőkről egy sikeres zseni juthat eszünkbe és ezzel nem is tévedünk. A 18 éves Ficsór István Dávid a Kecskeméti Református Gimnázium 12. osztályából idén elballagott tanulója korosztályának nemzetközi elitjében foglal helyet. István három társával együtt június elején kijutott a július 25-én megrendezendő Nemzetközi Kémiai Diákolimpiára, a tudományterület legrangosabb korosztályos megméretésére. Amikor megkerestük Istvánt, hogy szeretnénk interjút készíteni vele, azt mondta, hogy családjával együtt szeretne szerepelni, mert nekik köszönheti azt, aki lett, és aki ezután lesz. Így édesanyjával, Ficsórné Tóth Máriával és testvérével, a majd két évvel idősebb, gépészettel foglalkozó Sándorral fogadott bennünket.

– Az általános iskola 6. osztályáig a matematika volt a kedvencem, a 7. osztályban pedig megismerkedtem a kémiával. Az új tantárggyal való kapcsolatom nem volt szerelem első látásra, de valahogy mágnesként vonzott. Ezt követően nyolcadikosként beszerveztek a tizenegyedikes fakultáció óráira, és onnantól indult el az egész történet – elevenítette fel a kezdeteket István.

– Mikor Pisti hetedikes lett, kikerült a szárnyaim alól, elkerült Orgoványról és kollégista lett Kecskeméten, így kevéssé tudtam irányítani az érdeklődését, terelni a kémia felé. Mégis a hatásom nélkül is ebbe az irányba indult, amit egyszerűen a gének szerepének és Istennek tulajdonítok – tette hozzá az eredetileg középiskolai kémiatanár végzettségű édesanya, akinek már rendszeresen tud újat tanítani fia.

Nyolcadikban Labancz István tanár úr támogatásával került a tizenegyedikesek közé, majd Tóth Imre vette át a fiatalember mentorálását. A korát messze megelőző tehetsége mellett hamar megmutatkozott István nem mindennapi versenyszelleme és a karaktere. Voltak, akik hamar lelkesedésüket vesztették, de számára minden megméretés a tudás mellett az akarat pallérozását is jelentette. Csüggedésre nem adtak okot eredményei sem, folyamatosan fejlődött, egyre jobb helyezéseket ért el. Megnyerte az Oláh György kémiaversenyt és a Középiskolai Kémiai Lapok versenyét. Helyezett lett a Dürer, a Curie és más kémiaversenyeken és megkapta az Irinyi-plakettet.

Tizedik évfolyamos volt, amikor 2017-ben 14. helyen végzett az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV), egy évvel később 10. lett, idén pedig harmadik, így válva Bács-Kiskun megye legeredményesebbjévé ebben a tanévben.

– Itt nagyon sokat számít a rutin és az ennek következtében egyre jobb feladatmegoldó képesség, hogy ki hibáz kevesebbet az egyenként ötórás, két írásbelit és egy gyakorlatot magában foglaló megméretésen. Gyakorlatot, kreativitást és határozottságot igényel, emellett gyorsnak és pontosnak is kell lenni a feladatok értelmezésben. Az olimpia válogatójában számít az OKTV eredménye is – mondta a versenyről István, aki két olimpia magyar csapatába is kvalifikálta magát. Az eredetileg áprilisban megrendezni kívánt Nemzetközi Mengyelejev Kémiai Diákolimpiát a koronavírus-járvány miatt július közepén rendezik meg, itt öt társával képviseli hazánkat. Négyfős csapat tagjaként került be a legrangosabb nemzetközi korosztályos versenyre, a Nemzetközi Kémiai Diákolimpiára, amit eredetileg Törökországban rendeztek volna meg, de a járvány miatt Budapest adja a helyszínt a magyar csapat számára, és online térbe helyezték át a megméretést. A versenyen való részvételt kétszer másfél hét oktatás előzte meg, ami az olimpián előforduló, egyébként többségében egyetemi szintű tananyagot érintette.

István elmondta, hogy több tucat versennyel és pár ezer megoldott feladattal a háta mögött nincs olyan terület a középiskolás kémián belül, ami nehézséget okozna számára, ezért magabiztosan indul neki a szellemi viadalnak. Voltak témakörök, melyekkel sokat kellett foglalkoznia, de nincs olyan feladattípus, ami a többihez viszonyítva sokkal rosszabbul menne.

István szeptembertől az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika–kémia tanári szakán folytatja tanulmányait. Még nincs olyan terület, ami jobban vonzaná a többinél, de az egyetemen kinyílik a világ és a tudomány új arcait ismerheti meg.

– Mindkét gyermekemben benne van a szikra, ha úgy tetszik, a zsenialitás, ami más-más utat talált magának. A szülész azt mondta, hogy abban a korban, melyben szültem, fokozottan értékes gyerekek születhetnek. Figyelmeztetett, hogy a gyerekek hordozhatnak zseniális tulajdonságokat, ami annak köszönhető, hogy kései gyerekek, de biztos, hogy Isten is szerepet játszott ebben – mondta Mária.

Mária István iskolájáról, a Kecskeméti Református Gimnáziumról is szólt, ami megtanította a fiatalembert repülni.

– Nagy hálát érzünk az iskola iránt, hogy támogatták tehetsége kibontakozását csodálatos laboratóriumukkal, nagyszerű tanáraikkal, és felkarolták Pistit. Kellett egy létra, melyen magasra juthatott, ami az alma mater és a versenyek szervezése volt. A tehetséggondozás nélkül ez nem ment volna – zárta gondolatait a büszke édesanya.