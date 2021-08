Operett dalokkal örvendeztették meg a kecskeméti Margaréta Otthon lakóit

Bejárást tartottak pénteken a kecskeméti Margaréta Otthonban, ahol nemrég fejeződött be az intézmény energetikai korszerűsítése.

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő a sajtó munkatársainak elmondta: az 1987-ben épült idős otthonon igencsak nyomot hagyott az idős vasfoga, ráfért a felújítás.

A beruházás eredményeként elkészült az utólagos homlokzatszigetelés, a lapos tetők hő- és csapadékvíz elleni szigetelése, kicserélték a homlokzati nyílászárókat, megvalósult a belső fűtési rendszer rekonstrukciója, a radiátorok részleges cseréje, valamint telepítettek egy napelemes, és egy napkollektoros rendszert is. A fejlesztésekhez kapcsolódóan akadálymentesítést is végeztek. Salacz László szerint ezzel megvalósult a cél, energiahatékonyabb, környezettudatosabb lett az épület. A projekt 465 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült, ezt az összeget a kecskeméti önkormányzat további 328 millió forint saját forrással is kiegészítette.

Dr. Pataki Mariann, az idős otthont fenntartó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága vezetője azt emelte ki, hogy példaértékű volt az együttműködés az intézmény és a kivitelező között, még ha a járvány miatt volt is leállás, szépen végig tudták vinni a munkálatokat. A lakók is jól fogadták, örültek is neki, mert már várták, hogy megszépüljön az otthon. Zökkenőmentesen meg tudták oldani, hogy az időseket a lehető legkevesebbet kelljen mozgatni: ütemterv szerint haladtak az épületben, és helyiségenként egymás után elvégezték az ablakcserét, a javításokat és a fűtéskorszerűsítést, így csak egyszer kellett ki- illetve visszaköltözni a lakóknak. Pataki Mariann hozzátette: a felújítás nem ért véget, készülnek az elektromos hálózat korszerűsítésére, majd a belső terek szépítése következik. Mint hangsúlyozta: igyekeznek olyan környezetet teremteni lakóiknak, ahol tényleg otthon érzik magukat.

A bejárást követően a Köztéri melódiák sorozatban Asharti Szabó Andrea és Hoffmann Richárd énekelt népszerű operett dalokat az idősek legnagyobb örömére.