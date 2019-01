Önzetlen segítséget nyújtanak a véradók

Masa Endréné már több évtizede szervezi a szanki véradó napokat, együttműködve a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezetével. A településen évi három alkalommal – januárban, májusban és szeptemberben – lehet vért adni és általában húsz-harminc fő a megjelenő önkéntes segítők száma.

– Érkeznek meghívók is a véradásra, plakátokon is hirdetjük a véradást és gyakran személyesen emlékeztetjük a véradókat. A rutinosabbak már várják a lehetőséget, és örömünkre akadnak újak is, akik a negyven év alatti korosztályból kerülnek ki – mondta el a nyugdíjas védőnő, aki hozzátette: régebben rendszeresek voltak a véradó-találkozók is, ahol köszöntötték a jubiláló önkénteseket.

Szankon a hétfői véradáson 25 fő vett részt, akik között ott volt Morvai Ferenc, aki eddig 136 alkalommal adhatott vért. Ez a szám már aligha gyarapodhat, hiszen vért adni 18 és 65 éves kor között lehet, és Feri bácsi idén tölti be a felső korhatárt.

Szudóczki Ferenc, a helyi iskola karbantartója mesélte, hogy a 70-es évek végén, a katonaságnál lett véradó, amikor még sör és szabadság is járt a véradásért a bakáknak. – Természetesen ma már nem ez a szempont, hiszen jó másokon segíteni. Ráadásul a véradást követően az ember közérzete is javul és egy kicsit felfrissül a szervezete – tette hozzá az 59 éves segítő, aki ötvenötödik alkalommal vett részt véradáson.

Az önkénteseknek egy-egy ásványvíz, nápolyi is jár, amik elfogyasztása ajánlatos, mielőtt leveszik tőlük a 4,5 deciliter vért. A szanki véradók kaptak egy-egy 500 forintos Erzsébet-utalványt és egy-egy kedvezményes belepésre jogosító szelvényt a kiskunmajsai, illetve a mórhalmi gyógyfürdőbe.

– Véradókra mindig szükség van, hiszen gyógyszereket is készítenek a vérből. Abban is biztos vagyok, hogy nem a juttatások, hanem a segíteni akarás motiválja mindnyájukat – fogalmazott Masa Endréné.