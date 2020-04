Online segítenek társaiknak a halasi diákok

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumának tanulói egy korábbi nyertes versenyötletüket valósították meg pár héttel ezelőtt. Diákorep néven ingyenes, online korrepetálási lehetőséget biztosítanak, ahol a tudásukat és tanítási módszereik hatékonyságát próbaórán már bizonyított tanulók nyújtanak segítséget diáktársaiknak. A motivációról és a kezdeti tapasztalatokról beszélgettünk a Diákorep-szolgáltatást megvalósító gimnazistákkal, Piszman Zsófiával, Varga Lucával és Kulcsár Petrával.

Több mint egy évvel ezelőtt az 5letből jövő! középiskolai vállalkozási csapatversenyen a sziládys Piszman Zsófia és akkori csapattársai az online korrepetálási szolgáltatás ötletével elnyerték a fődíjat, a vetélkedő szervezői pedig felajánlották, hogy segítenek a megvalósításban.

– A verseny után a csapattársaim nem szerettek volna részt venni a további munkában, én viszont úgy éreztem, hogy ezt az ötletet érdemes megvalósítani. Megkerestem ezzel Varga Lucát és Kulcsár Petrát, akik szívesen csatlakoztak hozzám, így állt össze az új csapat. Eredetileg is úgy terveztük, hogy a Diákorep tavasszal elindul és a közösségi médiafelületeken elérhetők leszünk, azonban ez a járványhelyzet újabb lökést adott – mesélte Piszman Zsófia, a Diákorep alapítója.

Az, hogy kortársak nyújtanak segítséget a tanulásban, a nyíltabb kommunikáció és az oldottabb légkör miatt hatékonyabbá teheti a tananyag el­sajátítását.

– Az nem újdonság, hogy egy diák egy másik diáktól kér segítséget a tanulásban, ez mindig is jelen volt az iskolákban. Sokkal könnyebb is kortársaktól kérdezni, hisz nincs semmi nyomás, félelem, alá-­fölé rendeltségi viszony. Ráadásul egy diák jobban megértheti társa tanulási problémáját, hisz hasonló folyamatokon mennek keresztül – mondta Varga Luca, a Diákorep társalapítója.

Jelenleg 18 aktív, úgynevezett diáktanár vállal angol nyelv, biológia, fizika, irodalom, kémia, matematika, nyelvtan, természetismeret és történelem tantárgyak valamelyikéből órákat. Mielőtt azonban bárki is a virtuális katedrára állhatna, valamelyik Diákorep-alapító és egy szaktanár előtt, próbaórán kell bizonyítania alkalmasságát.

– A diáktanárjelölt egy általa szabadon választott témából körülbelül 15 perces bemutatóórát tart. A szakos tanár a lexikális tudását ellenőrzi, mi pedig azt, hogy diákként mennyire értettük meg a magyarázatot. Ez így elsőre keménynek tűnhet, de ezek az órák mindig jó hangulatban telnek, a diáktanárok ügyes, kreatív ötletekkel, feladatokkal szokták kitölteni a rendelkezésükre álló időt – ismertette a folyamatot Kulcsár Petra, a Diákorep másik társalapítója.

Az online korrepetálást hosszú távra tervezik, sőt, a diáktanárok arra számítanak, akkor lesz igazán nagy szükség rájuk, amikor a járványhelyzet után, az iskolapadba visszaülve kiderül, ki mennyit tudott elsajátítani a tananyagból a digitális távoktatás ideje alatt.