Online is szívesen bemutatják a koreográfiáikat a kecskeméti táncosok

Online versenyeztek a TST-sek a Dance Universum országos táncversenyen.

Ezt ne hagyja ki! A nemzeti válasz vált be a pandémia kezelésében is

Idén már másodszor hívták életre a TST-sek a Dance Universum táncversenyt, melyet ezúttal is online formában valósítottak meg. Az érdeklődés még nagyobb volt, mint februárban. Ez is jól mutatja, az amatőr és profi táncosok számára is nagyon hiányzik a versengés.

A rangos országos megméretésre az ország különböző pontjain működő tánciskolák 179 produkcióval neveztek be, melyeket a zsűri manó-, gyerek-, junior- és felnőttkategóriában értékelt. A szervező kecskeméti TST Dance Stúdió vezetője, tánckoreográfusa Váczi Nikolett a napokban adott számot az eredményekről.

– A mi tánciskolánk is jó példa arra, hogy a tanítványok mennyire várják már, hogy személyes jelenlét mellett versenyezhessenek. Mivel erre egyelőre még nem tudjuk, mikor lesz alkalom, így az online versenyek adta lehetőségekkel élünk – jegyezte meg Váczi Nikolett. – A Dance Universum táncversenyt én indítottam útjára több mint tíz évvel ezelőtt, erre saját tanítványaimat nem nevezem be. Velük más rangos megméretéseken indulunk – tette hozzá.

A Dance Universum online formában megszervezett táncversenyére a nevezők videóban küldték el produkcióikat.

Februárban az ország különböző pontjairól 155 videó érkezett, most 179. A zsűrizésben részt vett Barna Melinda színpadi látványtáncos, Kelemen Csilla mazsorettes, valamint Váczi Nikolett versenytáncos.

– Nagy elismerés számomra, hogy ezúttal még többen neveztek be, köztük egy másik kecskeméti tánciskola, a Fantasy Dance Company is. A terveim szerint április végén, az idei harmadik Dance Universumon már nemzetközi lesz a mezőny. Egy kicsit változtatunk is a forgatókönyvön. A zsűri értékelő munkáját a zoom program segítségével bárki élőben nyomon követheti. Ezzel egy kis nyomást is helyezünk a táncosokra, hiszen a zsűri arcmimikájából sokat kiolvashatnak majd. Így viszont izgalmasabbá válik a verseny, még ha csak online is – vélekedett Váczi Nikolett.

A kecskeméti TST-táncosok bár ezen a minősítő versenyen nem indulhattak, de rájuk is vár hamarosan több megméretés.

– Saját tanítványaimat más hazai és nemzetközi online versenyekre neveztem be. A Race Formation formáció mellett Korpácsi Hanna szólóban, valamint Elek Gáborral duóban lép majd fel, rajtuk kívül még egy junior- és egy gyerekcsapatot is szeretnék indítani. Sőt még én magam is táncolok, szólóban. A felkészülések megkezdődtek, nagyon bízunk a jó szereplésben, sok hónap személyes edzés kihagyás után is – mondta végül, majd elárulta, hogy a jumping csapatával is szeretne indulni saját kategóriájú versenyen.