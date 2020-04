Online is ballag a vén diák

Bács-Kiskun megye közép­iskoláiban több ezer diák végez idén, de a matu­ran­dáknak és maturandusoknak le kell mondaniuk a megszokott ballagásokról. A megye középiskoláiban más-más megoldásokat találtak ki arra, hogy mégis emlékezetessé tegyék a diákok számára a középiskolás éveket lezáró eseményt.

A koronavírus-járvány miatt hagyományos módon nem lehet megtartani a középiskolai ballagásokat. Bács-Kiskun megyében vannak középiskolák, ahol egyszerűen lefújták az idei ballagást, van, ahol elhalasztják, máshol kreatív megoldásokkal állnak elő.

Tubakné Tütő Ágnes, a kecskeméti Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium igazgatóhelyettese érdeklődésünkre elmondta, a digitális oktatás nagyon sok pluszfeladatot jelent számukra, és az érettségi-előkészületek is rengeteg energiájukat lekötik ezekben a hetekben.

– A ballagás kérdésével nem is foglalkoztunk, hiszen esélytelen a megtartása. Nagyon sajnálom a végzősöket, hogy nem lehet részük benne. A diákjaink jó része azonban még marad 13. évfolyamra, így őket vigasztalhatja, hogy akkor, ha a körülmények engedik, jövőre megtartjuk nekik a ballagási ünnepséget.

Kiskunfélegyháza öt középiskolájában eltérően képzelik el a végzősök ballagását. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolában még nincs végeleges döntés a végzősök búcsúztatásáról. A Kossuth Lajos Szakképző Iskolában a tanévzáróval együtt szeretnék megtartani a ballagást, amennyiben a járványhelyzet engedi. Ha nem, akkor idén nem rendeznek ballagást – nyilatkozta lapunknak Ágoston Tibor igazgató.

A Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Szakgimnáziumban mindenképp szeretnék megtartani a ballagást, a járványveszély miatt azonban későbbre halasztották. A konkrét időpontról még nem tudott nyilatkozni Rokolya Csaba igazgató. A Constantinum Intézményben is a ballagás későbbre halasztását tervezték, de végül az online változat mellett döntöttek – tájékoztatta lapunkat Mindák József igazgató. Úgy tervezik, hogy rögzítik a tizenegyedikesek hagyományos búcsúztató műsorát, az osztályfőnökök és az igazgató beszédét, illetve az elmúlt négy év fotóiból is készítenek egy összeállítást, amit az iskola honlapján tesznek elérhetővé – részletezte az igazgató. Azt is elmondta, a ballagótarisznyákat egy későbbi időpontban, de személyesen szeretnék átadni a végzős diákoknak.

A Móra Ferenc Gimnáziumban meglepetéssel készülnek a tanárok és a diákok a végzősöknek, de részleteket nem árulhatott el Kása Zsuzsanna igazgató. Azt azonban elmondta, ha a járványhelyzet engedi és a diákok már túl lesznek a vizsgákon, kezdeményezni fogja, hogy városi szinten tartsák meg a végzős évfolyamok részére a már hagyományos szerenádot és a bolondballagást.

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakközép és Szakképző Iskolája nem szeretne változtatni a ballagás eddig megszokott formáján, nem tervezik, hogy az online hálózatra költöztetik az ünnepséget – közölte érdeklődésünkre Szabó Edina igazgatónő. Elmondta, hogy inkább kivárnak és szeretnék még a nyár folyamán megrendezni az iskola udvarán a ballagási ünnepséget. A búcsúzó diákok személyesen köszönhetnének el tanáraiktól, egymástól és iskolájuktól, valamint ekkor adnák át az arra érdemes végzős hallgatóknak az iskolai elismeréseket is.

Baján városi ballagási ünnepséget rendeznek jövő csütörtökön. Április 30-án délután fél 5-től a Bajai Televízióban és a tévé YouTube-csatornáján követhetik nyomon az eseményt. A város önkormányzata és a Baja Marketing Kft. azért szövetkezett a rendhagyó online ballagás megszervezésére, mert úgy vélték, hogy nem múlhat el nyomtalanul ez, a fiatalok számára fontos ünnep. Az osztályfőnökökkel és a középiskolai igazgatókkal összefogva a város valamennyi középiskolája számára teremtették meg ezt a lehetőséget, ami egy kis kárpótlás lehet a hagyományos és ezúttal kényszerűen elhagyandó iskolai eseményekért. Emellett a szervezők hangsúlyozták: azt is bizonyítani kívánják, hogy a város büszke a most végző diákokra. Baján a tankerület, a szakképzési centrum, az agrártárca, közalapítvány és egyház is működtet középiskolát.

Ottmár Attila rendezi a példa nélküli produkciót. A Baja Marketing Kft. művészeti vezetője elmondta: polgármesteri ötlet volt a ballagási műsor, ami kárpótlást jelenthet a bolondballagás és a szerenádozás nélküli időszakért is. Szándékukat minden iskolaigazgató örömmel fogadta, a hét direktor rövid ballagási beszédet mond a műsorban, lesznek más műsorszámok is, az iskolákról készített drónfelvételek jóvoltából új szemszögből is láthatják intézményüket, valamint szimbolikus képi megjelenítésekkel is készülnek.