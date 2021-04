Online beiratkozást kérnek a kalocsai óvodák

Kalocsán idén is online formában lehet beiratkozni az óvodákba.

A 2021/22-es tanévre történő beiratkozások időszaka hivatalosan április 19-től 30-áig tart, de már most be lehet küldeni a kitöltött űrlapokat, tudtuk meg Katus Györgyné vezető óvónőtől.

A rendszert alkalmassá tették arra, hogy a beiratkozás teljesen elektronikusan történjen, de ha valaki igényli, papíralapon szintén kérvényezhet. Online arra is rá lehet keresni, hogy ki melyik körzethez tartozik, bár van olyan intézmény, aminek az újraindításáról még csak feltételes módban lehet beszélni.

– Idén újra online formában tesszük lehetővé a beiratkozást, a kalocsai-ovodak.hu-n, ahol a főoldalon közzétettük a letölthető űrlapot. Ezt a nyomtatványt a zárt óvodai csoportokban, illetve a Szent István király út 19. szám alatti óvodavezetői irodánál papíron is el lehet kérni – mondta Katus Györgyné. – Mindenképpen be kell írni, hogy a gyermek melyik intézmény körzetébe tartozik, illetve azt is, hogyha máshová, körzeten kívül szeretnék beíratni. Katusné hozzátette, hogy a felhívásban szerepel egy kereső link, amellyel a szülők megnézhetik, hogy melyik körzethez tartoznak.

Az óvodavezető kiemelte: azokat a kicsiket kötelező beíratni, akik az idei év augusztus 31-éig betöltik a harmadik életévüket, de a 2018 szeptembere és 2019 márciusa között születetteket is várják, ha a szülők úgy döntenek, hogy a gyermekük beléphet az oktatási rendszerbe.

Akad olyan intézmény, amelynek egyelőre bizonytalan a teljes újraindítása. Például az Újvárosi óvoda elektromos hálózatával komoly gondok akadtak, ezért tavaly ősszel be kellett zárni. Az már most biztos, hogy a részleges kiváltás érdekében egy negyedik csoport indul a Zöldfa utcai óvodában, míg az Újvárosi sorsa később dől el. Az intézményt később a Kígyó és Erkel Ferenc utca sarkán jelenleg is épülő új óvodai épület fogja teljesen kiváltani, várhatóan ez év végén, vagy 2022 első harmadában.

Borítóképünk archív felvétel.