Önkéntesek szépítik a falut Kisszálláson

Másfél éven belül már a hatodik alkalommal szerveztek faluszépítő közös önkéntes munkát a kisszállásiak. Rendbe tették a Kápolnai út szélét és épült egy új Kisszállás felirat is a település központi parkjában, amit virágokkal ültettek körbe.

Szombat kora reggeltől egész délelőtt dolgoztak az önkéntesek az 53-as főútról a településre bevezető Kápolnai út mellett, az időjárás is kegyes volt, ha nem is sütött száz ágra a nap, de legalább nem esett az eső. Fűkaszákkal, motoros láncfűrészekkel és kézi szerszámokkal látott munkához a több mint egy tucat önkéntes, akik az benőtt bokroktól és az elburjánzott gyomnövényektől tisztították meg az út menti árkot és szedték össze a szemetet. A munkából kivették a részüket a település vezetői is, a közös program délben az elkészült marhapörkölt elfogyasztásával ért véget.

Kisszálláson régi hagyománya van a közös önkéntes munkavégzésnek, ezt folytatja az önkormányzat másfél éve felállt új vezetés is. – Eddig hat alkalommal szerveztünk hasonló közös programot, néhány napja Patocskai Ferenc, Máté Antal és Berta István kezdeményezésére és felajánlásával elkészült a település központi parkjában az új Kisszállás felirat, a korábbi ugyanis gyengébb anyagból volt, amit rendszeresen megrongáltak – mondta el Rozsnyai Attila polgármester. A falu első emberétől megtudtuk azt is, hogy az új felirat betonból készült és nehezebben lehet majd kárt tenni benne és tartósabb is lesz. Körülötte önkéntesek Rambala Zoltán önkormányzati képviselő irányításával több mint négyszáz tő virágot ültettek el, amit az önkormányzat vásárolt.

Szintén önkéntesek segítették a falu óvodájában két helyiségben a laminált padló lerakását a korábban lebetonozott felületre. – A vasútállomás melletti Kisszállás Újfalu részen a több mint két kilométer hosszú bekötő út menti árkokat önkéntesek tették rendbe. Felnyírták a fákat, ritkították a bokrokat, füvet nyírtak, a gyerekek pedig összeszedték a szemetet – sorolta a polgármester, aki azt is elmondta, hogy a következő önkéntes munkát a helyi focipályára szervezik, annak a környezetét fogják megszépíteni.