Önkéntes tűzoltók fertőtlenítik a közterületeket Orgoványon

Vegyvédelmi ruhában fertőtlenítik az önkéntes tűzoltóság tagjai a DORT speciális mentőegységgel karöltve Orgovány legforgalmasabb közterületi pontjait. A falu biztonságát javító intézkedést a veszély elmúltáig végzik az önkéntesek.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

Kedd estétől kezdve minden nap fertőtleníti Orgovány nagy forgalmú közterületeit a helyi önkéntes tűzoltóság csapata, akikhez csatlakozott a DORT speciális mentőegység is. Az önkéntesek vegyvédelmi ruhába öltözve, permetezőtartályból juttatják a fertőtlenítőszert a közterületre. A napi beavatkozás érinti a helyi üzleteket, élelmiszerboltokat, pékségeket, közintézményeket (Egészségház, polgármesteri hivatal, rendőrőrs, posta, művelődési ház) és minden olyan helyet, ahol sokan megfordulnak napközben, illetve a közterületi padokat és a kerékpártárolókat is sterilizálják. A falu lakosainak védelme érdekében az önkormányzat a tűzoltókkal egyeztetve döntött az intézkedésről. A folyadék klóros fertőtlenítő komponensének egy része felajánlásként érkezett helyi vállalkozóktól.

A beavatkozást addig végzik, amíg a helyzet indokolja, természetesen csapadékmentes napokon. Szabó Zsolt parancsnok elmondta, hogy egyszerre három fő látja el a feladatot, akik naponta váltják egymást. Parancsnoki döntés alapján az idősebb kollégákat a járvány idejére mentesítették a szolgálat alól és elrendelték, hogy ha az elkövetkező időkben balesetnél végeznek mentést az önkéntes tűzoltók, a védekezés érdekében azt teljes légzőfelszerelésben tegyék.

A tapasztalatok alapján az előzetesen meghatározott területek fertőtlenítése körülbelül egy óra alatt elvégezhető néhány liter fertőtlenítő folyadék felhasználásával, de ha a helyzet úgy hozza, bővülhet a fertőtlenítendő terület nagysága és ezzel együtt a felhasználandó folyadék mennyisége. Erre gondolva az önkéntes tűzoltóság elkezdett dolgozni a nagyobb mennyiséget biztosító gépi szórás technikai feltételeinek kiépítésén.

Gál Szilvia, Orgovány polgármestere méltatta a helyi önkéntes tűzoltók munkáját, mint fogalmazott, az általános biztonságérzetet fokozza, hogy van egy csapat, ami a veszélyhelyzetben is a közösség rendelkezésére áll.

A településen az iskola a rendelkezéseknek megfelelően bezárt, az óvoda pedig ügyeleti rendszerben üzemel, az ezt igénybe vevő gyermekeknek biztosítják az étkezést. A művelődési ház tevékenységét határozatlan időre felfüggesztették és a helyi piac bezárásáról is gondoskodott az önkormányzat. Folyamatos a kommunikáció az önkormányzat és a boltosok között, az eladótér és a kilincsek, ajtók fertőtlenítését kérték az üzlettulajdonosoktól. Az orvosi rendelő váróterébe fokozatos beléptetés van érvényben, aminek biztosításához az önkormányzat a polgárőrség segítségét is igénybe veszi. Gál Szilvia hangsúlyozta, hogy üdvös lenne, ha az üzletekbe is ilyen módon bocsátanák be a vásárlókat. A tanyagondnokok részéről folyamatos a kapcsolatfelvétel azokkal, akik egyedül élnek, idősek, valamint tanyán élnek.