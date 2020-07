Önkéntes katonák szolgálnak a határon

Szolnoki delegáció látogatott pénteken a kelebiai határvédelmi bázisra, hogy találkozzanak a Jász-Nagykun-Szolnok megye székhelyén kiképzett önkéntes területvédelmi tartalékos katonákkal, akik a határőrizetben segédkeznek a hivatásos állomány tagjainak.

A Szolnokon, a MH Béketámogató Kiképző Központban felkészített önkéntes területvédelmi tartalékos katonákat látogatta meg pénteken a kelebiai határvédelmi bázison dr. Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Borbás Zoltán a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke és Apáti Zoltán dandártábornok, a Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokhelyettese.

A Szolnok megyei delegáció tagjai a kelebiai határvédelmi bázison tett látogatás során elsőként tájékoztatót hallgattak meg a déli határvédelmi helyzetről, majd személyesen is találkoztak a Kelebia és Tompa térségében, a műszaki határzárnál járőri szolgálatba beosztott önkéntes területi tartalékos katonákkal.

– Az itt szolgálatot teljesítő önkéntes katonákat Szolnokon képzik ki a Közös Akarat elnevezésű határvédelmi feladat ellátására. Ezért tartottuk fontosnak, hogy meglátogassuk és erősítsük őket abban a munkában, amit elvégeznek – mondta dr. Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője. A kormánymegbízott a műszaki határzárnál tett látogatásakor kiemelte, az itt szolgáló szolnoki önkéntesekből álló műveleti szakasz parancsnoka arról tájékoztatta, hogy több alkalommal is tartóztattak fel az önkéntes területvédelmi tartalékosok illegális migránsokat.

– Szinte folyamatosan, naponta 30-40 határsértés történik, az illegális migránsokat, ha át tudnak jutni a kerítésen, elfogják és kikísérik őket az ország területéről – hangoztatta Berkó Attila, aki maga is tartalékos ezredes. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője olyan tartalékos katonákkal beszélgetett, akik közül az egyik a főiskolai tanulmányai alatt szolgál a határon, a másik a munkahelyéről jött el szabadságra, a harmadik – aki a műveleti század parancsnoka – pedig már területi tartalékosból lett szerződéses katona.

– Az látszik, hogy ennek a rendszernek helye van a magyar honvédelem keretein belül, és nagyon fontos feladatot látnak el. Minden korosztályból van érdeklődés a tartalékos katonai szolgálat iránt, a bázison önkéntes katonahölgyekkel is találkoztunk. Nagyon népszerű az önkéntesség. A hazaszeretet, a tenni akarás és a biztonság fenntartása motiválja a leggyakrabban az önkénteseket – fogalmazott a kormánymegbízott. Hozzátette: itt van olyan katona, aki jelenleg töltött fegyverrel a határon járőrözik, egy hónappal ezelőtt pedig idősotthonokat fertőtlenített.

Berkó Attila elmondta, hogy a visszajelzések alapján kiválóan végzik el a rájuk bízott feladatot az önkéntes katonák. Sok esetben példaként állítják őket, mert annyira lelkiismeretesek és kötelességtudóak. A komoly kiképzésen átesett önkéntesek kiváltják a határon szolgáló hivatásos szerződéses katonákat, akik így más feladatokat tudnak ellátni a haza védelmében. A szolnoki kiképzőbázison komoly felkészítést kapnak az önkéntesek az életmentés, az újraélesztés, a sebesültek ellátása területén. Megtanulják és gyakorolják az őrszolgálati, járőrözési ismereteket, elsajátítják a fegyverhasználat szabályait és az ellenőrző-áteresztő ponton történő gépjármű-átvizsgálás alapjait – részletezte a kormánymegbízott.

Beszámolt arról is, hogy a kormányhivatali dolgozókat is be fogják íratni erre a képzésre.

– Ha egy ilyen tanfolyamnak köszönhetően akár csak egy emberéletet is meg tudnak menteni a mindennapokban, akkor nem volt hiábavaló a felkészítésük – fűzte hozzá Berkó Attila kormánymegbízott, aki szerint azzal, hogy Szolnokon képzik ki az ország önkéntes területvédelmi tartalékosait, a többi megyével is szorosabb az együttműködés.