Önerőből építik az új központi épületet Baján

Közel 400 millió forintos beru­házást indít önerőből a bajai Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény. Sajtótájékoztatón ismertették a beruházás részleteit és mutatták be a leendő új központi épület látványterveit, amely a Rókus utcában épül meg.

Az intézmény új központjának helyet adó épület kialakítása augusztus 1-jén indult el és várhatóan 2022. június 30-án fejezik be. A beruházás egyedisége, hogy saját forrásból valósul meg, támogatás nélkül – hangzott el a tájékoztatón.

A Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény fenntartását 2008-ban vette át az Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda, az intézmény a székhelyén és öt telephelyén látja el feladatait, mintegy ezerháromszáz személy gondozását végzik. Segít­séget nyújt többek között az időskorúaknak, fogyatékossággal élőknek, pszichiátriai betegeknek és szenvedélybetegeknek, összesen 1300 főről gondoskodnak az intézményben. Speciális, református szolgáltatóként egyedül az országban, a támogatott lakhatás kivételével, minden szociális ellátási formát biztosít az intézmény.

A jelenlegi Pokorny utcai központi épületben több szociális ellátás működik, a munkatársak létszáma is megemelkedett, így a székhelyen zsúfoltság tapasztalható. Ezt szeretnék megszüntetni, valamint az egyébként is szükséges korszerűsítések miatt létesítenek az intézmény számára egy új központi épületet a Rókus utcában. Az új épület helyet adhat az intézményirányításnak, valamint a szociális alap- és szakellátás igénylése, a kérelmek benyújtása és szociális ügyintézés is itt történhet a későbbiekben.

A beruházás nyomán környezettudatos, energiatakarékosan működtethető épületegység jön létre. A kivitelezési munkákat helyi mesteremberek végzik, így a helyi munkaerőpiacra is pozitív hatást gyakorol a beruházás – hangzott el a tájékoztatón.

– Hálás vagyok azért, hogy Isten kegyelméből az elmúlt időszakban növekedhettünk és most ez a beruházás is megvalósulhat. Hiszem, hogy nem a mának építkezünk – mondta a beruházás bejelentésekor Bánné Kiss Erzsébet, a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény vezetője.

Az intézmény fenntartója, a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodája saját forrásból finanszírozza az új központ 400 millió forintos építését, melynek kapcsán Bujdosó Balázs megbízott irodavezető elmondta, a diakóniai iroda számára kifejezetten fontos, hogy az intézményekben mind az ellátottak, mind a munkatársak számára megfelelő, méltó körülményeket biztosítsanak, így a mindennapokban lelkiismeretesen végzett segítő szolgálat mellett hálás azért, ha a fenntartó támogatni tudja az ilyen nagy mértékű és minőségi ugrást jelentő beruházásokat, mint például a bajai Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény új központi épülete.

A várhatóan egy év múlva elkészülő épület látványterveit is bemutatták a beruházást bejelentő sajtótájékoztatón, a kétszintes épület tervei letisztult, modern és az egyházi jelleget finoman kiemelő képet mutatnak.