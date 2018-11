A Nemzeti Népegészségügyi Központ legutóbbi jelentése szerint ugyan nincs influenzajárvány jelenleg hazánkban, a téli hónapokban azonban ismét készülni lehet rá. Ennek apropóján arról kérdeztük olvasóinkat múltheti szavazásunkon, hogy ők élnek-e az influenza elleni védőoltás lehetőségével.

A legtöbben ősztől tavaszig szenvednek légúti megbetegedésekben, pedig az ilyen betegségeket okozó vírusok nyáron is ott vannak a levegőben – írtuk néhány napja. Ennek fő oka, hogy a hideg hónapokban a fűtött szobák páratartalma lecsökken, aminek következtében kiszárad a nyálkahártya, amin könnyebben megtapadnak a kórokozók.

Dobozi Tünde kecskeméti háziorvossal beszélgettünk a témáról, aki elmondta, az influenzát és a náthát sokan összekeverik és elbagatellizálják, pedig mindkettővel szükséges foglalkozni. – Mind a náthát, mind az influenzát vírus okozza, de fontos, mondhatni életbe vágó különbségek vannak a két betegségtípus között. A nátha kevésbé drasztikus lefolyású betegség, mint az influenza, hosszabb kezdeti fázissal, amikor a beteg napokig csak azt érzi, hogy bujkál benne valami, de jellemzően három-öt nap alatt lecseng – mondta a háziorvos.

– A náthával ellentétben az influenzának lehetnek szövődményei, amelyek veszélyesebbek, mint a betegség maga. Leggyakoribb szövődménye az orrmelléküreg-gyulladás, tüdőgyulladás, utóbbi miatt nagyon sokan kórházba kerülnek, s így is jelentős a halálozási arány – mutatott rá Dobozi Tünde az influenza veszélyeire.

Sajnos a védőoltásokkal kapcsolatban sok tévhit kering a lakosság körében – mondta Dobozi Tünde. Ilyen közkeletű tévhit, hogy aki influenza elleni védőoltást kap, influenzás lesz. A háziorvos nyomatékosan kijelentette, hogy ez nem lehetséges, mert a vakcina elölt vírusokat tartalmaz. Előfordulhat oltási reakció, ami hőemelkedéssel, rövid ideig tartó gyengeséggel, bőrpírral járhat, de ez az orvos szerint egy-két napon belül megszűnik.

Olvasóink többsége nem oltatja be magát

Múltheti szavazásunk eredménye alapján olvasóink több mint a háromnegyede (77 %) kifejezetten ellenzi a védőoltásokat, éppen ezért az influenza elleni vakcinát sem adatják be maguknak. Csupán a válaszadók 14 %-a döntött úgy, hogy mindenképpen felveszi a védőoltást, az olvasóink 8 %-a viszont még nem döntötte el, hogy mitévő legyen. Bár egy-egy családban vélhetően közös döntés születik a védőoltás felvételéről, azért hagytunk válaszlehetőséget azoknak is, akik ha maguknak nem is, de gyermeküknek mindenképpen beadatják az oltást. Erre a válaszlehetőségre viszont csak az olvasók 1 %-a voksolt.

