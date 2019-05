Olvasóink a tiszta WC-ért fizetnének – viszont, ha fogyasztanak, még azért sem szívesen

Legutóbbi szavazásunkon arról kérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük elfogadható-e, ha fizetni kell a WC használatért.

Mint arról korábban beszámoltunk, sokan fordultak panasszal szerkesztőségünkhöz, hogy nem értenek egyet azzal, hogy a kecskeméti Malom Központban immár 100 forintot kell fizetni az eddig ingyenes WC használatáért. Egy kisgyerekes anyuka közölte: nála elvi kérdés, hogy nem fizet egy alapvető emberi szükséglet elvégzéséért, és ezentúl biztosan nem fog családjával a Malomban ebédelni, noha ez már hagyomány volt náluk. Más azt kifogásolta, hogy nemcsak kis és nagy dolog miatt mennek be az emberek a WC-be, hanem hogy étkezés előtt kezet mossanak, de így az is egy százasba kerül.

Az üzemeltető cég leszögezte: a mosdók alapvetően a vásárlóknak vannak fenntartva, és szerettek volna nekik kulturált környezetet biztosítani. Hozzátette: mielőtt bevezették volna a díjfizetéses rendszert, felmérték a vásárlók véleményét, és 90 százalék fölött azt a választ kapták, hogy elfogadnák, ha fizetni kellene egy kulturáltabb illemhelyért.

Éppen ezért legutóbbi szavazásunkon arról kérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük elfogadható-e, ha fizetni kell a WC használatért.

A szavazásban két vélemény végig fej-fej mellett haladt. Végül 1%-kal többen voltak azok az olvasóink (39%), akik szívesen áldoznak pénzt az illemhelyek használatára, ha azok kulturáltan néznek ki és tiszták.

Hat szavazattal maradtak alul (38%), tehát így is nagy többségben vannak azok, akik nem szeretnének olyan helyen fizetni a WC használatért, ahol fogyasztanak, tehát ha a gyorséttermekben esznek, vagy kávézókba ülnek be, ahogy például ezekre a kecskeméti Malom Központban is lehetőség van, de ezekben az esetekben is 100 forintot kell fizetni az illemhelyekért.

Kicsit kevesebben vannak (20%) azok az olvasóink, akik egyáltalán nem szeretnének sehol WC használatért fizetni.

Elenyésző azoknak a szavazóinknak a száma (3%), akik úgy gondolják, hogy jogos a fizetős illemhely kialakítása, ugyanis ma már semmi sincs ingyen.