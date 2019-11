Olvashatnak a vizsgálatra váró betegek

A Rotary Club Kecskemétnek köszönhetően szabadkölcsönzésű könyvespolc van mostantól a megyei kórház rendelőintézetében.

Szépirodalmi és történelmi művek, krimik, szakkönyvek, képes albumok és receptfüzetek is vannak azon a könyvespolcon, amit hétfőn adtak át a rendelőintézet harmadik emeletén. A könyveket a Rotary Club Kecskemét tagjai, hozzátartozói, barátai és ismerősei gyűjtötték össze, hogy megnyithasson a Rotary Téka nevet viselő olvasópont. Ilyenből egyébként egy már van, mégpedig a Vasútállomáson.

Vass József elnök, a klub soros elnöke elmondta: a könyvespolc ugyan csak egy kis lépés a világ jobbá tétele felé vezető úton, de szerintük jövőbemutató. Szeretnék az embereket visszaszoktatni a könyvek olvasására, egyúttal az is a céljuk, hogy a szakrendelésekre várakozó betegeknek így jobban, kellemesebben telik majd az idejük. A polcokról bátran le lehet venni bármelyik kötetet, sőt akár haza is lehet vinni – a rotarysok csak annyit kérnek, hogy egy legközelebbi vizsgálat alkalmával a páciens vigye vissza, vagy helyette egy másikat (vagy esetleg a régit és egy új könyvet is). Dr. Serényi Péter, a Rotary Club tagja, egyben a citodiagnosztika főorvosa (az ő ajtajuk előtt található a könyvesszekrény) arra is felhívta a figyelmet, hogy gyerekkönyvek is vannak a két legalsó polcon, tehát a legkisebbek se fognak unatkozni. Az adományozók elárulták, olyan sok könyv összegyűlt, hogy abból pótlásra is futja, ha esetleg a könyvállomány kicsit visszaesne a Rotary Tékában.

Pap-Szekeres Anita ápolási igazgató fantasztikusnak nevezte a kezdeményezést, és kijelentette: a kórházban akár más területen is szívesen biztosítanak helyet további olvasópontoknak.