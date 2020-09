Olimpikonokkal ismerkedtek a félegyházi, mórás diákok

A mindennapos testnevelésórák keretében, úgynevezett elméleti testnevelésórán az olimpiák történetével és a félegyházi olimpikonokkal ismerkedhettek meg a Móra Ferenc Gimnázium diákjai a napokban.

Nikolicsné Szabó Erika testnevelő tanár felkérésére a városi sportcsarnokban kialakított olimpiai képcsarnokról Iványi Ferenc programigazgató tartott előadást a tanulóknak. Az egy éve megnyitott állandó kiállítással a félegyházi származású olimpikonok előtt szeretne tisztelegni a város. Iványi Ferenc előadásából az is kiderült, hogy a képcsarnokban helyet kapott Zsivótzky Gyula kalapácsvető olimpikon is, aki bár nem félegyházi születésű, de Félegyházán kezdődött sportpályafutása. Iványi Ferenc, a kezdeményezés ötletgazdája azt is elmondta, a képcsarnok létrehozásával nem titkolt céljuk volt, hogy példát állítsanak a fiatalok elé.

Nikolicsné Szabó Erika hírportálunknak elmondta, tervezik azt is, hogy meghívják a híres félegyházi sportolókat az elméleti testnevelésórákra, hogy népszerűsítsék saját sportjaikat. A tanárnő abban bízik, hogy ezáltal még több fiatal kap kedvet a rendszeres mozgáshoz.

A kiskunfélegyházi olimpikonokat bemutató képcsarnokban dr. Varga Béla (birkózó), Raggambi Fluck István (atléta), Molnár László (evezős), dr. Zarándi László (atléta), dr. Réczi László (birkózó), Vadász László (nemzetközi nagymester), Kürtösi Zsolt (atléta), Messzi István (súlyemelő), Szűcs Csaba (atléta) és Mizsei György (ökölvívó) és a város két paralimpikonja, Lőrincz Krisztina (evezős) és Csontos Piroska (atléta) élet­útját ismerhetik meg az érdeklődők.