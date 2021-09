Okospadot adtak át a könyvtárban, 4G internettel és wireless töltővel

Az Ünnepi Könyvhét keretében adták át a kecskeméti Katona József Könyvtárban a Europe Direct Zöld Udvarát, ahol egy napelemmel ellátott, kabinszerű okospadot is elhelyeztek: nemcsak ücsörögni lehet rajta, hanem ingyen internetet használni, telefont tölteni.

Idén május 1-től kezdődően – sikeres pályázást követően – továbbra is a Katona József Könyvtár működtetheti a Europe Direct megújult megyei irodáját és információs hálózatát. Az országban összesen 17 ilyen iroda van 2005 óta, feladatuk, hogy az Európai Unióról helyben információkat szolgáltassanak, felhívják a figyelmet az EU legfontosabb célkitűzéseire és tudatosítsák, a közösség milyen előnyöket biztosít mindennapjainkban. Ezenkívül az iskolákban EU-s tanórákat tartanak, a kecskeméti iroda pedig országosan is kiemelkedő a tanulmányi versenyek szervezésében, a 4 for Europe vetélkedőjükön legutóbb közel ezer diák vett részt. Munkájukat dicséri az is, hogy 2019-ben 90, tavaly pedig a járvány ellenére is közel 60 kulturális és szakmai eseményt tudtak megvalósítani.

A szombati ünnepségen a könyvtár belső udvarán egy okospadot adtak át. Pontosabban két padról van szó, amelyek egy minden oldalról nyitott, felülről 4 négyzetméteres napelemes tetővel fedett, kockaszerű kabinban helyezkednek el.

– Ezzel a könyvtár Neumann-galaxisbeli létét még jobban legitimáljuk, ami természetesen nem jelenti azt, hogy a Gutenberg-galaxis nem marad a falaink között – mondta el Bujdosóné dr. Dani Erzsébet könyvtárigazgató.

Mint Taskó Pétertől, a megyei ED irodavezetőjétől megtudtuk, a padokba vezeték nélküli töltőfelület is be van építve, a vázba egy-egy USB-csatlakozó, és ingyenes 4G internet-hozzáférést is biztosít. Egy panelen a dátum és a pontos idő mellett az is megjelenik, mekkora az UV-sugárzás, a levegő hőmérséklete, páratartalma, és milyen a levegőminőség. Ehhez hasonló „kocka„ csak négy van az országban, a könyvtárak közül pedig a kecskeméti az első, ahol elhelyezték. A tetőn lévő napelem biztosítja az áramot, azt majd a tapasztalatok mutatják meg, hogy a téli hónapokban ez elegendő lesz-e a működéshez. A tömege egyébként 460 kilogramm, és mivel egyben kellett megérkeznie az udvarra, ám egyik kapu sem volt elég széles ahhoz, hogy beférjen, így daruval emelték át a könyvtár teteje felett.

A könyvtár igazgatója hozzátette: a zöld udvarral is szeretnék felhívni a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, és egyúttal egy kis mediterrán hangulatot adni a látogatóknak (arra azért még kell pár hónapot várni, hogy a kiültetett növények felfussanak a rácsra, és még jobban bezöldüljön az udvar).

– A Gutenberg- galaxis mellett felnőtt egy másik is, és a húszéves vagy annál fiatalabbak szinte már bennszülöttként élnek ebben, mi idősebbek pedig bevándorlóként. De kénytelenek vagyunk mi is megismerkedni ezzel a világgal, ugyanis az információátadásnak olyan új formái is megjelentek, amelyeket lehet szeretni, lehet tőlük viszolyogni, egy dolgot nem lehet tenni: negligálni, úgy csinálni, mintha nem léteznének. Aki ugyanis ezzel megpróbálkozik, az kimarad a világ fejlődéséből. Ha a fiatalság felé akarunk fordulni, és megpróbáljuk őket megnyerni a kultúrának, irodalomnak, a művészetnek, akkor nekünk is otthon kell lenni ebben a világban. Nem kell ettől megijedni, mert az internet révén nagyon sok izgalmas és érdekes információhoz juthatunk, sokkal gyorsabban – mondta dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, aki reményét fejezte ki, hogy az okospad még közelebb hozza majd a fiatalokat a könyvtárhoz, és azért a polcok között sétálva sok érdekes olvasnivalót is találnak majd maguknak.