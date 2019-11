Ökonapot tartottak a Csillagbölcső iskolánál

Szombaton első alkalommal rendezett ökonapot a kecskeméti Csillagbölcső Gyermekközpontú Óvoda és Általános Iskola. A Kincs című környezettudatos interaktív nap keretében sokféle programmal várták azokat a családokat, akiknek egy kicsit is szívügye a bolygónk sorsa, a környezetvédelem.

Dudvai Márta napközis tanár, az ökonap főszervezője elmondta: szívügye a környezetvédelem. Ezt a programot azért szervezték meg, hogy minden generáció ismerje meg, tapasztalja meg, ő mit tehet Földünk védelmében. Az intézményük egésze fontosnak tartja a természetvédelmet, a természetközeli dolgokat. A rendezvényre nagyon sok óvodás és iskolás családja látogatott el, de érkeztek külsős érdeklődők is.

A környezettudatos interaktív nap faültetéssel kezdődött, mely része az Ültessünk egymillió fát mozgalomnak. Dudvai Márta maga is aktív önkéntese a mozgalomnak. Az intézmény udvarában egy kajszibarackfát, egy szilvafát és hat ribizli bokrot ültettek el a családokkal együtt. A rendezvény részeként a felnőttek több előadást is meghallgathattak. Szó volt a No waste mozgalomról, azaz hogyan csökkenthető az otthoni hulladék, valamint a vízgazdálkodásról és biogazdálkodásról. Mindeközben a gyerekek a kreatív állomásokon különböző természetbarát foglalkozásokon vehettek részt. Nemezelhettek, madáretetőt készíthettek, újrahasznosított pólókból ékszert kreálhattak. Volt még Kence-fice sarok, egészségtudatos kuckó és varrórészleg is.

Dudvai Márta elmondta: a jövőben szeretnének hagyományt teremteni ezzel a programmal, és minden évben várnák a családokat egy jó hangulatú, vidám környezettudatos programmal.