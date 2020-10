Ökofaluvá alakítják Bugacpusztaházát

Közös környezetvédelmi programot indított a megyei és a bugacpusztaházi önkormányzat. Együttműködésüknek köszönhetően valósul meg az ökofaluprogram a megye egyik legkisebb településén. A program során az egész lakosságra kiterjedő ökológiai rendszert építenek ki Bugacpusztaházán. A projektről tegnap tájékozódhattak a megye polgármesterei, akik közösségi munkájukkal is hozzájárultak az ökofalu megvalósításához.

A mesterségesen létrehozott Bugacpusztaháza harminc éve önálló település, alig kétszázan lakják. A falunak nincsenek hagyományai, nincs múltja, de jövője talán lehet, ha sikerül rálépniük a fejlődés útjára és ezáltal megállítani a falu elöregedését – fogalmazott a pénteki projektbemutatón Kerekes László Zoltán polgármester. Elmondta, a kiutat az úgynevezett ökofaluprogram megvalósítása jelentheti a település számára, melynek első lépéseként valósult meg tavaly ősszel a homokhátság elsivatagosodását enyhítő mintaprojekt, a gyökérzónás szennyvíztisztító az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér udvarán.

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács közreműködésével létrejött ökológiai szennyvíztisztító beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Olyannyira, hogy ez határozza meg a falu további jövőjét is – hangsúlyozta Kerekes László Zoltán. Hozzátette: mivel a faluban nincs kiépített szennyvízcsatorna-hálózat, a program folytatásaként minden háznál szeretnék megvalósítani az ökológiai szennyvíztisztítást.

A forrást pályázati úton próbálják előteremteni a megyei önkormányzattal közösen – részletezte a faluvezető. Azt is elmondta, hogy az ökofaluprogram részeként egy minősítési rendszert is bevezetnek, amelynek keretében a szelektív hulladékgyűjtés, az esővíz-hasznosítás, a komposztálás, az energiatakarékosság, a lakossági szennyvízkezelés is mérhető és értékelhető lesz, ezzel is egy újabb lépést tesznek a teljes ökofaluvá válás irányába.

A pénteki projektbemutatón a település civil aktivistái, a megyei településvezetők és munkatársaik közösségi munkájukkal is hozzájárultak az ökofaluprogram indulásához, egy ökojátszótér építését kezdték meg. Az új játszótéren lesznek majd okospadok és digitális információs táblák. Ezek napelemes speciális számítógépek, melyek közül az egyik a gyerekek környezettudatos nevelését, míg a másik a lakosság általános tájékoztatását szolgálja majd, kiváltva ezzel a helyi újság kinyomtatását – részletezte a polgármester.

Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében azt hangsúlyozta, mindenki felelősséggel tartozik a közvetlen környezetért és a maga módján mindenki tehet valamit a környezetvédelemért, akár faültetéssel, vagy a csapadékvíz megtartásával. A közgyűlés elnöke elmondta, szeretnének egy olyan mintaprojektet megvalósítani Bugacpusztaházán, amely bemutatja a többi település számára, hogyan lehet egy ökofalut létrehozni.

Mint mondta, ebben jó partnerre találtak a bugacpusztaházi emberekben, mert a jövőbe mutató kezdeményezést a lakosság döntő többsége támogatja.