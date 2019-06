Öko Party-t tartottak a Bocskai utcai óvodában (videó, galéria)

Idén is megtartotta hagyományos nyári családi rendezvényét pénteken a Neumann János Egyetem Gyakorló Óvodája Kecskeméten, ezúttal a környezettudatosság szellemében. A Bocskai utcai intézményben rendezett Öko-Partyn a környezetvédelemmel kapcsolatos vidám programok várták a családokat.

Mint minden évben, most is volt Manótánc, s a programok sora kézműves foglalkozással, bűvész bemutatóval, zsákbamacskával, népi jellegű ügyességi játékokkal és tombolával gazdagodott, valamint antikváriumot is kialakítottak az oviban.

A rendezvény kiállítási darabjai, díszletei és minden eszköze újrahasznosított anyagokból készült, melyek kialakításába a szülők is besegítettek a héten.

Az intézmény idén egyébként is zászlajára tűzte a környezetvédelem és a legfiatalabb generáció környezeti nevelésének ügyét, számos foglalkozást a kérdés köré építettek, így a családi délután az év megkoronázásának tekinthető.