Nyugdíjasokért munkálkodik a solti emlékérmes

Sántáné Szabó Margit aktívan, hosszú ideje munkálkodik a nyugdíjasokért, helyi, megyei és országos szinten is. A közösség érdekében végzett munkája elismeréseként, lakossági ajánlás alapján, a solti képviselő-testület a Solt Városért Emlékéremmel jutalmazta az idén.

Sántáné Szabó Margitot Solton elsősorban a Petőfi Nyugdíjas Egyesület elnökeként ismerik, de ő az „Életet az Éveknek” Bács-Kiskun Megyei Egyesület és az „Életet az Éveknek” Országos Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke is.

– Tagként kezdtem a Petőfi-telepi nyugdíjasklubban, amely akkor már több évtizede jól működő szervezet volt. Tizenegy évvel ezelőtt megválasztottak elnöknek, és akkor a tagsággal együtt úgy döntöttünk, hogy átalakítjuk a klub szervezeti formáját egyesületté, mert így jobban fogunk tudni pályázni, és az egy százalékos felajánlásokat is igénybe tudjuk venni. Ez jó döntésnek bizonyult, mert sok sikeres pályázatunk volt, amelyekből kirándulásokat szerveztünk, részt vettünk számos megyei és országos nyugdíjas rendezvényen. Tagjaink száma ötven fő körül van, a vezetőséggel együtt igyekszünk sokszínű programokat szervezni. Minden héten hétfőn van klubnapunk, amikor tagjaink eljönnek a székházunkba, ahol megbeszéljük az aktuális dolgokat. Ha egy társunk nem tud jönni, akkor valaki közülünk elmegy hozzá, és megnézi, hogy van, kell-e segítség – emlékezett vissza Sántáné Szabó Margit.

Az egyesületnek egy régen iskolaként használt épület ad otthont, amelynek a fenntartását az önkormányzat fedezi, sőt, hamarosan hozzálátnak az épület teljes felújításának, amelyhez sikerült a városnak pályázati támogatást nyerni. Az épületet, a főzésre is alkalmas árnyas udvart a klubtagok tartják rendben.

A klubvezető elmondása szerint a vezetőséggel együtt szervezik a változatos programokat, amelyekben a különböző érdeklődésű és életkorú emberek is megtalálják szórakozásukat. A pályázati támogatásokon felül az önkormányzat is ad minden évben támogatást, és a tagok is hozzájárulnak a költségekhez. Jó kapcsolatot ápolnak a solti szervezetekkel. Részt vesznek rendezvényeiken és ők is visszahívják őket. Évente két alkalommal megtartják a kerek születésnapokat. Visszatérő hagyomány, hogy a solti ovisok húsvétkor mennek hozzájuk, a látogatást a nyugdíjasklub tagjai karácsonykor viszonozzák. A városi programokon is részt vesznek. Ebben az évben a Solti Tavaszi Napokon 17. alkalommal rendezték meg a megyei nyugdíjasok részére azt a kulturális találkozót, ahol a résztvevők vers, próza és humor kategóriában versenyeztek. Évente három-négy alkalommal egynapos belföldi, és lehetőség szerint többnapos külföldi kirándulást is szerveznek. Jártak már Erdélyben, Lengyelországban, Horvátországban is, ahova családtagjaik is elkísérik őket.

– Nagy szükség van a nyugdíjasklubokra, nem mindegy, hogy az ember hogyan tölti el a nyugdíjas éveit. A rendszeres munkába járás után, a munkahelyi közösség megszűnésével, a klubba járás lehetőséget ad arra, hogy ismét közösséghez tartozzon valaki, ahol számon tartják. Az új elfoglaltság ismét megtöltheti napjait tartalommal, és ez hozzájárul a testi és lelki egészség megőrzéséhez. Célkitűzésünk szerint nem csak az a fontos, hogy adjunk „életet az éveknek”, hanem az, hogy az „évekhez adjunk méltó életet” – összegezte az elnök asszony.

A megyei szervezetet is irányítja

Az „Életet az Éveknek” Bács-Kiskun Megyei Egyesület elnökeként tizenegy éve dolgozó Sántáné Szabó Margit az elnökség tagjaival, Kis Jánosnéval, Tóth Lászlónéval és Hideg Istvánnal karöltve szervezi a nyugdíjasklubok életét Bács-Kiskun megyében. Ez a mozgalom ebben az évben harmincéves, a közelmúltban ünnepelték meg az évfordulót. A megyei egyesület 38 tagszervezetből áll, a klubok eltérő létszámúak. A változatos programok megmozgatják a nyugdíjasokat, szívesen vesznek részt a különféle rendezvényeken: a Ki mit tud?, a Mert jó együtt lenni kulturális találkozókon, az idősek világnapján, a kártya- és tekebajnokságokon, amelyek lehetőséget adnak a találkozásokra, az aktív életre.