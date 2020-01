Nyomon tudják követni az összes helyi buszjáratot

Fél órát várt a hidegben egy helyi buszra, és a forgalmi irodát sem tudta telefonon elérni – panaszolta kecskeméti olvasónk kedden.

Egy kecskeméti hölgy kereste meg kedden szerkesztőségünket. Mint elmondta, lánya a Hunyadivárosban szeretett volna felszállni aznap 13 óra után a déli iparterületre tartó 12 D buszra, de hiába várt fél 2-ig a hidegben, a járat nem érkezett meg, így végül édesanyja vitte ki a Szélmalomhoz közeli munkahelyére. Utánajártunk az ügynek, és összegyűjtöttük a szükséges információkat a hasonló esetekre.

Olvasónk azt is szóvá tette, hogy ugyan hívta a buszoztatást végző ITK budapesti központját, ott nem tudta jelezni a problémát, és állítása szerint a tömegközlekedést irányító Kecskeméti Közlekedési Központ honlapján található szám se működött. Rögtön ezután mi is tárcsáztuk a KeKo weboldalán lévő, menetrendi információkra, utazással kapcsolatos észrevételekre megadott telefonszámot (lásd keretes írásunkat), de nem tapasztaltunk problémát. A hívásokat automata fogadja, ezután adatvédelmi tájékoztatás hangzik el a beszélgetés rögzítéséről, utána kapcsolják a kezelőt.

Hári Ernő, a cég ügyvezetője elmondta: több egyidejű hívás esetén természetesen elképzelhető, hogy minden ügyintéző foglalt, ilyenkor érdemes tartani a vonalat, vagy kicsit később próbálkozni, de írásban, e-mailben is lehet bejelentést tenni, az is ugyanolyan súllyal bír. Hári Ernő hangsúlyozta: minden észrevétel fontos számukra, és az összes panaszt kivizsgálják, hogy minél jobb szolgáltatást tudjanak nyújtani az utazóknak.

A hölgy által elmondottak alapján a 13.05 perckor a Noszlopy parkból induló 12 D buszról lehetett szó. Az ügyvezető utánanézett, mi lehetett a gond, és kiderült, olvasónk sejtésével ellentétben a járat nem maradt ki, hanem műszaki hiba miatt késett, az egyes megállóknál változó időtartamot, 15-17 percet, a végállomásra, a Mercedes-gyár I. kapujához a menetrendhez képest 23 perccel később ért oda. Az ügyvezető kijelentette, sajnálják a történteket, és elnézést kérnek a kellemetlenségekért.

Hári Ernőtől megtudtuk: a déli iparterületen lévő busztelephelyen – ahol a Közlekedési Központ székhelye is van – a GPS-es forgalomirányító rendszer segítségével munkatársai májustól már teljeskörűen, monitorokon keresztül valós időben tudják követni az autóbuszok mozgását, így a késéseket, a műszaki hibákat egyre hatékonyabban tudják kezelni. Gyorsan be tudnak avatkozni problémák esetén, akár pótló busz indításáról van szó, vagy ha netalán a buszvezető elvéti a vonalat. A héten például kaptak egy hívást, hogy kimaradt egy busz, de pillanatokon belül kiderítették, hogy vélhetően baleset okozta torlódás miatt nem tudja tartani a menetidőt, és egyúttal arról is tájékoztatni tudták a telefonálót, hogy a busz előreláthatólag hány perc múlva érkezik.