Nyolcszázmillióval segíti a kecskeméti Nagytemplom felújítását a kormány

Szerdán sajtótájékoztatón jelentette be Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, hogy a kecskeméti Nagytemplom folyamatban lévő felújítását a kormány 800 millió forinttal támogatja. Ebből 500 millió forintot hamarosan átutalnak, a fennmaradó 300 milliót a jövő évi költségvetésből biztosítják.

A templom előtt megtartott rendezvényen dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Katolikus Főegyházmegye érseke és Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere mondott köszönetet a támogatásért.

Az összeg jelentős, bár nem fedezi a külső felújítás teljes költségét. Vörös Márta, az egyházmegye főépítésze elmondta: a legsürgetőbb feladatokat el tudják végeztetni belőle. A toronysisak teljesen megújul, a bádogfedéseket lecserélik, a díszítőelemeket megtisztítják. Ezt követően a templom főhomlokzatán restaurátorok, festők, kőművesek együtt dolgoznak. Először is a négy evangélista nagy méretű szobrait leveszik. A felmérések azt mutatták, olyan rossz állapotban vannak, hogy hosszú távon jobban megéri újrafaragni valamennyit. Restaurálják, tisztítják majd a homlokzat kisebb szobrait, kőpárkányait, díszeit is. Ezekkel egy időben a templom hatalmas üvegablakait is megújítják, mely rendkívül nehéz feladat lesz. A meglévő üvegeket restaurálják, stabilizálják és védőborítást is kapnak.

A sajtótájékoztató végén a résztvevőket az érsek körbevezette a templomban, ahol szó esett a belső felújításokról is, egyelőre azonban a külső munkálatokra fókuszálnak.

A sajtótájékoztatón Soltész Miklós, Szemereyné Pataki Klaudia, Dr. Bábel Balázs mellett részt vett még: dr. Zombor Gábor és Salacz László országgyűlési képviselő, valamint dr. Mák Kornél alpolgármester, dr. Finta József a kecskeméti főplébánia plébánosa, Szabó István piarista atya.