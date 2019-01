Nyolc teremmel bővül a kiskőrösi iskola

Nyolc tanteremmel bővül a kiskőrösi Bem József Általános Iskola. Egy sikeres uniós pályázat keretében 545 millió forintot nyert erre a célra az intézmény.

Lasztovicza László igazgató lapunknak elmondta, hogy a bővítésre azért van szükség, mert a szaktantermi ellátottságuk hiányos, közösségi helységeik sincsenek. A jelenlegi épülethomlokzatot az utca felé meghosszabbítják, oda kerül a toldás. A munkálatok során önálló kazánházat készítenek. A meglévő fűtésrendszer további fejlesztése levegő-víz hőszivattyús rendszerrel történik.

A testnevelés feltételrendszeréhez kapcsolódva a megépült kis méretű műfüves labdarúgópálya sátorral történő borítása is megtörténik. Irodával, kerékpártárolóval is ellátják az intézményt. Az iskolában 540 diákot tanítanak 24 osztályban. A mostani bővítéssel a kiscsoportos oktatási formára is több lehetőség nyílik. A projekt közbeszerzéssel kezdődik. Az igazgató azt is elmondta, hogy a Klebelsberg Központ a kistérségek központi iskoláit fejleszti ennek keretében nyerték el az iskolabővítésre fordítható összeget.