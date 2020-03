Nyolc darab laptopot ajánlottak fel rászoruló családok gyermekeinek

Egyre több felajánlás és segítség érkezik az iskolákon keresztül, hogy a hátrányos helyzetű családokban élő gyerekek is be tudjanak kapcsolódni a digitális távoktatásba.

A segítségnyújtás egyik szép példája a kisszállási Sallai István Általános Iskolának felajánlott nyolc darab laptop, amit egy szegedi oktatási cég juttatott el az iskola, Gyermekekért Alapítványának a közreműködésével a rászoruló családoknak.

A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet kapcsán az iskolák kényszerű digitális átállása miatt kialakult helyzetre reagálva indult el a világhálón a „Minden diáknak legyen számítógépe Magyarországon” nevű mozgalom. A szervezők szerint különösen fontos ez most, hiszen nagyon sok olyan diák van az országban, akinek nincs megfelelő informatikai eszköze ahhoz, hogy a kialakult helyzetben otthon is folytatni tudja a tanulmányait valamilyen digitális platform segítségével. Ugyanakkor nagyon sok olyan eszköz van a vállalatoknál, vállalkozásoknál, ami számukra már nem használható, de böngészésre, tanulásra még tökéletesen alkalmas lehet.

A szervezők a felhívásra jelentkező felajánlásokat közvetítik az iskolai alapítványok felé, amelyek közreműködésével az informatikai eszközöket eljuttatják a rászoruló családoknak. Így kapott használatra nyolc darab laptopot több kisszállási család is. A számítógépeket a Logiscool hálózat szegedi irodája ajánlotta fel. Bundula Vanda, a cég képviseletében adta át az informatikai eszközöket az iskolában. Zsoldos Ildikó, a kisszállási Sallai István Általános Iskola igazgatója érdeklődésünkre elmondta, hogy a számítógépeket már el is juttatták a támogatott családoknak, ami nagy segítséget fog jelenteni a digitális oktatásban. A tanuljagepemen.org oldalon tehetik meg a cégek, vállalkozások a felajánlásaikat, eddig több mint 21 iskolai alapítvány adott be összesen 917 eszközigényt. A Kisszállásra érkezett számítógépek az elsők között érkeztek meg a támogatottakhoz.

